Ecco il trucco per staccare la torta dalla teglia più facilmente: risultato garantito!

Ecco l’ingrediente di facile reperibilità in cucina per staccare la torta dalla teglia molto più facilmente: scopri il trucco.

Alzi la mano a chi non è mai capitato di sformare una torta e di rovinarla proprio sul più bello perché la metà dell’impasto resta attaccato sul fondo della teglia. Un inconveniente che può capitare quando si preparano dolci e che rischia di rovinare irrimediabilmente tutto il nostro lavoro.

Fare dolci per tanti è un hobby, per altri è un’arte e in effetti realizzare una torta è un piacere, specie se il risultato è soddisfacente e non si incappa in nessun problema, ma serve anche tanta precisione. Alle volte il rischio più grande è di cuocere una torta e poi vedere che il risultato non è perfetto. Un vero peccato!

Alle volte proprio sul più bello ovvero al momento di staccarla dalla teglia capita il patatrac, ovvero la torta non si stacca dalla teglia e resta attaccata sul fondo rompendosi irrimediabilmente. Come fare allora? Ecco un trucco, o meglio un ingrediente che ci permetterà di staccare facilmente la nostra torta dalla teglia.

Ecco il trucco per staccare la torta dalla teglia

Preparare torte è una soddisfazione e un piacere per tanti, ma alle volte incappando in alcuni banali errori si rischia di rovinare tutto un lavoro e una preparazione che talvolta può richiedere anche un certo impegno.

Uno degli inconvenienti che possono capitare è la torta che non si stacchi dalla teglia. Un vero peccato anche perché magari avevamo dosato gli ingredienti alla perfezione, la torta era lievitata in maniera impeccabile, il sapore era squisito e poi sul più bello, al momento di sformarla il disastro.

Quando la torta resta attaccata sulla teglia infatti è un problema non solo a livello estetico ma anche perché il nostro lavoro risulta praticamente del tutto compromesso. Rischiamo infatti non solo di rovinarla dal punto di vista dell’immagine ma anche di non poterla degustare tutta visto che la metà resta incollata sullo stampo.

Come fare allora? Il metodo classico è imburrare la teglia e poi infarinarla, in molte ricette è specificato di fare così e in effetti il burro permette di ovviare a questo problema. Alle volte però la farina rischia di bruciacchiarsi rendendo la nostra torta poco gradevole.

Forse non tutti sanno, al contrario delle nostre nonne che invece erano solite utilizzare questo stratagemma, che al posto della farina possiamo mettere un altro ingrediente di facile reperibilità che praticamente tutti noi abbiamo in cucina, ovvero il pangrattato.

LEGGI ANCHE –>Hai terminato lo zucchero a velo e non sai come fare? Ecco il trucco per prepararlo velocemente in casa

Basterà seguire lo stesso procedimento che facciamo con la farina, ovvero oliamo o imburriamo lo stampo, quindi versiamo sulla base e ai lati della teglia il pangrattato, scuotiamo la teglia in modo che il pangrattato vada a posarsi su tutta la superficie e voilà: inseriamo l’impasto all’interno.

Se prepariamo un dolce alto come il ciambellone di sicuro il pangrattato è da preferire rispetto alla farina perché in questo modo la base si dorerà ma senza bruciarsi. Insomma un bel vantaggio. Non resta che provare.