Finalmente sposi: la coppia vip ha detto sì a sorpresa

La Coppia Vip più amata nel mondo della musica ha detto finalmente sì! Alla cerimonia era presente anche l’ex di lui!

Nel 2016 era nato l’amore tra loro e finalmente hanno detto di sì! Di chi stiamo parlando? Di una delle coppie vip più amate degli ultimi tempi. Ovviamente ci riferiamo a Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, e l’attrice Giglia Marra.

I due, secondo quanto riportato da Il Corriere della sera, hanno ufficializzato la loro unione, scegliendo di celebrare le tanto attese nozze nella provincia di Taranto, precisamente a Mottola. La meta scelta non è a casa, ma ha un significato preciso per i due. Quale? Mottola è la città in cui Giglia è nata e per questo motivo i due hanno deciso di celebrare lì il loro matrimonio.

All’evento, che ovviamente non è sfuggito all’attenzione dei media o ai fedeli sostenitori del cantante, era presente anche Claudia Gerini, ex di Federico Zampaglione. L’attrice si è detta felice per la coppia, in quanto lei e l’artista sono rimasti in ottimi rapporti, ma non ha potuto negare che assistere alla scena le ha provocato uno strano effetto.

Federico Zampaglione dei Tiromancino e Giglia Marra si sono sposati

Federico Zampaglione e Giglia Marra hanno dato vita ad una delle più belle favole moderne. Dove non solo hanno dimostrato che è possibile mantenere un ottimo rapporto con i propri ex, tant’è che lei si è definita un’amica di Claudia Gerini, ma il romanticismo esiste ancora!

Il cantante, infatti, la sera prima delle nozze, ha organizzato per la sua Lei una sorpresa che ha commesso tutti i suoi fedeli sostenitori, che sognano di poter ricevere un bellissimo regalo come questo durante il giorno del loro Sì. Il leader dei Tiromancino le ha fatto una serenata la notte prima di celebrare le nozze. Insomma, un gesto davvero romantico che siamo sicuri che l’attrice abbia apprezzato e non poco.

Federico Zampaglione ancora una volta si è dimostrato essere non solo un uomo molto intelligente, visto che alle nozze ricordiamo c’era anche Claudia Gerini, nonostante il loro amore sia finito molto tempo fa, ma anche un perfetto sposo visto che è riuscito a far stare senza parole Giglia Marra anche poco prima che lei riuscisse a pronunciare quel tanto atteso sì.

Federico Zampaglione si è sposato e i suoi fedeli sostenitori non potrebbero che essere più che felici per lui. Il leader dei Tiromancino è riuscito finalmente a trovare l’amore della sua vita. Perché sì, Giglia Marra è quella giusta e noi non possiamo che aggiungerci ai loro fan e fargli i nostri migliori auguri.