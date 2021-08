Una Vita anticipazioni: notizia in quietante per Casilda

Una Vita Anticipazioni, tutte le trame e le novità degli episodi in onda dal 16 al 22 agosto 2021: Casilda riceve un inquietante telegramma

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita, tutte le anticipazioni degli episodi in onda dal 16 al 22 agosto 2021

Nelle nuove puntate settimanali di Una Vita Genoveva si sentirà male e verrà portata in urgenza all’ospedale. Casilda resterà senza fiato dopo aver ricevuto un inquietante telegramma. Il suo contenuto non preannuncia nulla di buono per la dolce cameriera. Guai in arrivo anche per Genoveva che, dopo aver letto una lettera di Santiago, perderà i sensi e verrà portata d’urgenza in ospedale. Da questo momento in poi, la sua esistenza cambierà per sempre e Felipe dovrà prepararsi a vivere giorni terribili.

Genoveva sta facendo di tutto per allontanare ogni sospetto sulla morte di Marcia. La sua tenacia verrà premiata, visto che verrà ufficialmente rilasciata di prigione.

Felipe non ha alcuna intenzione di mollare la presa e, una volta davanti a colei che le ha strappato l’amore, le presenterà una lettera di Santiago. La dark lady, dopo aver letto le parole di Becerra, cadrà a terra priva di sensi. Il suo corpo sarà tremante per le convulsioni, tanto da rendere necessario un ricovero urgente in ospedale. Nonostante tutto, Felipe sarà al suo fianco. L’avvocato è un uomo d’onore e, anche se odia Genoveva, deve proteggere la salute del figlio che sta per arrivare.

Nello stesso tempo, Genoveva si riprenderà e le sue condizioni di salute sembreranno migliorare. Il condizionale è d’obbligo, visto che di lì a poco ci sarà un tracollo.

Intanto, Laura non farà altro che pensare a Felipe e sognerà dolci momenti romantici in sua compagnia. Svegliatasi in preda alla tachicardia, l’ambigua domestica chiederà un permesso ad Alvarez Hermoso per una commissione urgente.