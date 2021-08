Alberto Boubarak Malanchino è un attore italiano. Scopriamo tutto ciò che lo riguarda, dalla carriera alla sua vita privata.

Alberto Boubarak Malanchino è un attore nato in Italia da padre italiano e da madre originaria di Burkina Faso. Estremamente riservato ha un’innata passione per la recitazione. E questo, nel tempo, lo ha portato a studiare e a formarsi come attore.

Ma chi è davvero Alberto Boubarak Malanchino? Conosciamolo insieme sia dal punto di vista lavorativo che per ciò che riguarda la sua carriera di attore.

Chi è Alberto Boubarak Malancuni, l’attore che negli ultimi tempi sta facendo parlare molto di se

Nome: Alberto Boubarak Malanchino

Data di nascita: 16 Ottobre 1992

Luogo di nascita: Cernusco Sul Naviglio (Mi)

Età: 29

Altezza: 175 cm

Peso: /

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Attore

Titolo di studio: /

Account social: Instagram @albertomalanchino

Sito web: /

Alberto Malanchino è un attore italiano che negli ultimi tempi si sta facendo conoscere per via dei tanti ruoli da lui interpretati. Un successo dovuto alle sue qualità ma anche allo studio che non si è mai fatto mancare.

Ha infatti studiato teatro seguendo, tra le altre cose, i corsi dell’accademia di Arte Drammatica Paolo Grassi a cui si è poi aggiunto un corso di doppiaggio. Il tutto per una formazione completa ed in grado di sostenerlo in ambito lavorativo.

LEGGI ANCHE -> Summertime | Netflix annuncia la seconda stagione della serie tv

Quanto al lavoro, nella sua carriera ha preso parte a “La strada di Casa”, “Don Matteo”, “Un passo dal cielo”, “Crozza nel paese delle meraviglie” e “Doc – nelle tue mani”. E tutto facendosi notare e apprezzare sempre di più.

Alberto Malanchino: a cosa si deve il suo successo

Come intuibile dalle sue referenze, gran parte del successo ottenuto da Malanchino, si deve agli studi e alla tanta gavetta fatta in questi anni. Come da lui stesso dichiarato in un’intervista a Rolling Stone, il lavoro non è infatti arrivato da zero a cento ma si è presentato in modo progressivo. Ciò gli ha dato modo di abituarsi pian piano e di prendere tutto con la giusta calma.

L’unico problema è forse quello della mancanza di sonno dovuta ai tanti lavori che segue contemporaneamente. Ma ciò è anche e soprattutto fonte di piacere. E la cosa rende senza alcun dubbio il suo lavoro ancor più piacevole.

La vita privata di Malanchino

Alberto Boubakar Malanchino è una persona altamente riservata e della quale al momento non si sa praticamente nulla. Per sua stessa ammissione, al momento non ha figli ma non è dato sapere se è o meno impegnato.

LEGGI ANCHE -> Doc 2 anticipazioni: puntate drammatiche, tutto cambia per Andrea Fanti

Di sicuro, al momento è estremamente impegnato con il lavoro. E ciò gli lascia poco tempo per tutto il resto.

Albeto Malanchino oggi

Al momento, Malanchino è impegnatissimo sul lavoro. È infatti impegnato sul set della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani e a breve farà la sua comparsa in Summertime 3. Diviso tra Rai e Netflx sta sicuramente dando il meglio di se. E come lui stesso ha più volte ammesso, la voglia di lavori nuovi è sempre forte, così come la voglia di dare il meglio per rendere i prodotti ai quali prende parte, di successo.