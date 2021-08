La coppia più amata di Amici di Maria De Filippi è stata beccata così dai loro fan: altro che crisi, sono più innamorati e felici che mai!

Amici di Maria De Filippi, oltre ad aver lanciato numerosi talenti, quest’anno ha visto nascere anche tantissime storie d’amore. Purtroppo però non tutte, o meglio quasi nessuna, sono riuscite a sopravvivere dopo la fine del programma. Gli unici che sembrerebbero essere riusciti in questo arduo, sono stati Sangiovanni e Giulia Stabile.

I due sono stati travolti da tantissimi impegni lavorativi e sono riusciti a viversi davvero poco nella vita reale, rispetto a quanto facevano qualche mese fa nella scuola più amata d’Italia. Per questo motivo, in molti avevano insinuato che ci fosse una sorta di crisi di coppia tra loro, vista anche la giovanissima età. In realtà nulla di più sbagliato. I due sono riusciti a ritagliarsi qualche giorno per loro e hanno deciso di fare una romantica fuga in Sardegna.

Le loro mosse non sono sfuggite ai loro fedeli sostenitori che hanno avuto modo di vederli dal vivo, rivelando come procedono le cose tra loro.

Giulia Stabile e Sangiovanni dopo Amici: romantica fuga in Sardegna

Giulia Stabile, che durante la prossima edizione di Tui sì que vales affiancherà Belen Rodriguez nella conduzione, e Sangiovanni sono apparsi più innamorati che mai, convincendo ancora di più i loro fedeli sostenitori su quanto sia bello e puro il legame che li unisce.

I due, nonostante soltanto adesso abbiano trovato il tempo per poter staccare un po’ la spina, non si sono nemmeno tirati indietro di fronte ai fan, scattando foto con chiunque glielo chiedesse. Questo gesto è apparsa anche come una sorta di smentita verso tutti coloro che li accusavano, in particolar modo nei confronti del cantante, di essersi montati la testa dopo Amici.

LEGGI ANCHE –> Amici, accade l’impensabile. Lorella Cuccarini ammette: “Mai successo prima”

Giulia Stabile e Sangiovanni, tra l’altro di recente lui ha fatto un’inedita confessione sul loro rapporto, sono più innamorati che mai e dimostrano, contrariamente a quanto dicono le malelingue su di loro, di non essere cambiati affatto dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ma di essere rimasti sempre gli stessi. Quelli prima di fare i conti con il successo. Dimostrando di essere sempre disponibili verso tutti coloro che non fanno altro che supportare la loro arte e la loro storia.

LEGGI ANCHE –> Sangiovanni riceve una proposta indecente: la sua reazione spiazza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sangiulia 🌼 (@endlesslysangiuls)

Semplicità, umiltà e tanto talento. Sarà forse questo il segreto del loro successo? Probabilmente sì. Tant’è che Sangiovanni e Giulia sono tra gli artisti più apprezzati degli ultimi tempi e dopo oggi non è difficile capirne il motivo.