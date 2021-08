Love is in the air anticipazioni: la confessione d’amore cambia tutto

Tutte le anticipazioni dei nuovi episodi di Love is in the Air, la confessione d’amore che cambierà le sorti della soap. Ecco cosa succederà

da Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

LEGGI ANCHE –> Dramma a Love is in the air: la rivelazione dell’attore di Serkan

Anticipazioni Love is in the air: ecco cosa succederà nei nuovi episodi

A Love is in the air, il trasferimento improvviso dell’ex fidanzata Selin Atakan (Bige Onal) in Danimarca darà modo al giovane Ferit Şimşek (Cagri Citanak) di tentare di riavvicinarsi a Ceren Başar (Melisa Dongel), una delle migliore amiche di Eda Yildiz (Hande Ercel). Per l’uomo non sarà però affatto facile conquistarla.

Tanto che ad un certo punto Ceren e Ferit cominceranno a frequentarsi. Una sera, al termine di una cena, la donna accetterà quindi di andare a casa del conoscente per bere un caffè. Proprio mentre i due saranno sul punto di baciarsi, l’atmosfera verrà bloccata da una telefonata improvvisa che Selin farà a Ferit per informarlo di alcune mosse strane messe in atto da Efe Akman (Ali Ersan Duru).

Fatto sta che quella breve conversazione farà sì che Ferit cambi completamente atteggiamento e decida di interrompere l’appuntamento. Come se non bastasse, lo stesso Ferit telefonerà a Ceren dopo mezz’ora e le farà sapere che, pur stando bene con lei, non se la sente di iniziare una relazione perché, in fondo, le si è avvicinato per cercare di innescare una relazione in Selin.

Ceren si risentirà per le parole di Ferit e lo eviterà tutte le volte in cui l’uomo cercherà di parlarle durante gli orari di lavoro che avranno in comune alla Art Life. Da un lato Ferit si dispiacerà per avere spezzato il cuore della bella bionda per dare ancora ascolto ai sentimenti provati per Selin, dall’altro Ceren cercherà di non pensare troppo a quello che è successo ed aiuterà Eda a capire se debba dare oppure no una seconda possibilità a Serkan (Kerem Bursin).