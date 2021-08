Anticipazioni Beautiful: Steffy perde la testa, panico tra i Forrester

Anticipazioni Beautiful, Steffy perde la testa ecco cosa succederà nei nuovi episodi in onda ad Agosto su Canale 5

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Beautiful, anticipazioni puntate in onda ad agosto 2021: tra Steffy, Brooke e Bill

Nelle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 nel mese di agosto, Brooke dovrà affrontare la rivale Shauna e stare attenta a Quinn. Dopo il grave incidente subito da Steffy tutte le nuove puntate si concentreranno su questo. Difatti il grave incidente di Steffy le ha causato una dipendenza dagli antidolorifici. La sua incapacità di gestire il dolore le porterà guai seri, che si ripercuoteranno su tutta la sua famiglia. In tutta questa confusione si intrometterà Hope, che cercherà ancora una volta d’interferire con la gestione della figlia di Steffy. Sarà la goccia che farà traboccare il vaso.

Nel frattempo, Ridge capirà di dover mettere ordine nella sua vita. Il matrimonio contratto con Shauna in quella folle notte a Las Vegas non può essere reale, ma come dimostrarlo? Proprio quando Forrester sarà deciso ad annullare le carte, ecco che un colpo di scena gli farà cambiare repentinamente idea.

Bill ha investito accidentalmente la povera Steffy e si sente in colpa. Ridge non fa altro che accusarlo di aver agito con volontà, aumentando la sua frustrazione. La giovane Forrester, dimessa dall’ospedale, non sta recuperando le forze come dovrebbe. Devastata dai dolori, sta abusando degli antidolorifici prescritti dal dottor Finnegann. In questo momento, l’unica persona che sembra starle vicino è Thomas.

È proprio lui che l’ha convinta a non fare la superdonna e ad accettare il fatto di aver bisogno di un aiuto farmacologico. Le condizioni di Steffy peggioreranno di giorno in giorno e, nelle nuove puntate di Beautiful, diventeranno preoccupanti. La stilista non riuscirà più a controllarsi e assumerà una quantità sempre maggiore di pillole. A quel punto Hope crederà che sia arrivato il momento di toglierle Kelly, almeno fino a quando non si riprenderà. Nel frattempo Forrester ascolterà una strana conversazione tra Bill e Brooke. Bill confesserà a Logan di essere ancora innamorato di lei. A sorprendere Ridge sarà la risposta della ex moglie: ”Ti amerò sempre anche io”. Si tratta però di un equivoco: Brooke chiarirà a Bill che il suo amore è incondizionato, ma di volere solo Forrester.