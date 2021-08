4 ristoranti è uno dei programmi di maggiore successo del piccolo schermo, ma sai che cosa si nasconde dietro lo show di Alessandro Borghese?

4 Ristoranti è senza dubbio uno dei programmi di maggior successo, e più amati, del piccolo schermo degli italiani. Inutile negare che la trasmissione condotta da Alessandro Borghese ha cambiato la vita di tutti noi. In quanto, dopo aver visto almeno un episodio, ci siamo ritrovati a valutare: location, cibo, servizio e il conto nei locali in cui andiamo a cenare o pranzare.

Lo chef più amato della tv, in queste settimane è impegnato con la registrazione della nuova stagione, ma non tutti sono a conoscenza di uno dei più grandi segreti dello show e siamo sicuri che almeno una volta nella vita, quando guardi una puntata in tv, ti sei sempre chiesto: ma chi paga il conto?

La risposta arriva direttamente da Urban Post, che è riuscito ad intervistare Ruggieri Mignini, ristoratore che ha preso parte al programma durante la seconda stagione, e ha rivelato, in tale occasioni, chi paga il conto a 4 Ristoranti. Sei curioso di sapere la risposta?

Chi paga il conto a 4 Ristoranti di Alessandro Borghese

Ruggieri Mignini, durante il corso dell’intervista, come abbiamo avuto modo di poter anticipare, ha ammesso chi paga il conto nel programma di Alessandro Borghese. Questa è una domanda che tutti ci siamo fatti mentre guardavamo una delle puntate di 4 Ristoranti e di solito ci si è sempre risposti immaginando che a pagare la cena è la produzione che realizza lo show. Beh, ci spiace deluderti ma non è così.

Mignini ha rivelato che a pagare il conto non è la produzione del programma e no, nemmeno lo chef che lo conduce, ma allora chi paga?

LEGGI ANCHE –> Arizona e Alexandra, le figlie di Alessandro Borghese: un papà completamente innamorato

Nessuno! I ristoratori che scelgono di prendere parte allo show offrono la cena quando è il loro turno di presentare il locale che gestiscono. In quanto comparire a 4 ristoranti comporta in maniera inevitabile una grossa popolarità. Per questo motivo sono i ristoratori stessi ad offrire la cena che vediamo trasmessa in onda.

Questo, ovviamente, rappresenta un’arma a doppio taglio. In quanto se si ricevono critiche positive, o ancor meglio si vince la puntata, in maniera inevitabile aumenta il numero di clienti che vuole provare le prelibatezze del ristorante più buono della città. Se invece si perde, o si ricevono aspre critiche, tanti auguri perché il rischio che non si venga presi seriamente è dietro l’angolo.

LEGGI ANCHE –> Pasta e patate di Alessandro Borghese: tutti i trucchi dello chef per farla squisita

I protagonisti di 4 ristoranti di Alessandro Borghese sanno bene tutti i rischi o le fortune a cui vanno incontro. Per questo motivo si giocano questa carta come meglio possono.