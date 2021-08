Piero Angela incassa un altro grande successo con la puntata di Superquark andata in onda ieri sera. L’hanno seguita 1.887.000 spettatori. Bene anche per Mediaset con la replica di All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunzicker.

Curiosi di sapere quali sono stati i programmi più seguiti ieri sera, mercoledì 11 agosto 2021? Se la risposta è sì, un attimo di pazienza. Prima di dare un’occhiata ai dati ufficiali dell’Auditel, vediamo qual è stata la programmazione in prima serata sulle principali reti televisive.

Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Superquark (Rai 1), La nostra seconda vita (Rai 2), Un figlio all’improvviso (Rai 3).

Le reti Mediaset, invece, ci ha fatto compagnia con All Together Now – La musica è cambiata (Canale 5), Chicago Fire (Italia 1) e Zona Bianca (Rete 4).

Ma passiamo ora ad analizzare tutti i dati sugli ascolti tv forniti dall’Auditel.

Piero Angela ‘re’ della prima serata con Superquark

Ancora un successo per la Rai, Piero Angela è una garanzia. La puntata di Superquark ha incassato lo share più alto. Bene anche per Mediaset. Ecco come è andata!

Superquark (Rai 1) – La nuova puntata di ieri sera, condotta come sempre dall’inossidabile Piero Angela, è stata seguita da 1.887.000 spettatori, pari al 13.4% di share. In tutto, si tratta sette nuove puntate di Superquark, storico programma di divulgazione con approfondimenti su scienza, tecnologia, natura e molto altro ancora.

La nostra seconda vita (Rai 2) – Il film in prima tv del 2016 con Jessica Schwarz è piaciuto a 957.000 spettatori, totalizzando uno share del 6.3%. La trama in breve: La storia è quella di una coppia che vive un momento drammatico a causa di un incidente che riduce la donna in coma. L’esistenza del marito viene completamente stravolta. Purtroppo le cose non migliorano quando la moglie si risveglia dal coma.

Un figlio all’improvviso (Rai 3) – La commedia del 2017, con Christian Clavier, Catherine Frot e Sébastien Thiéry, ha fatto divertire 1.284.000 spettatori (8.3% di share).

All Together Now – La musica è cambiata (Canale 5) – La replica della quinta puntata della terza edizione dello show musicale condotto da Michelle Hunzicker, ha fatto compagnia a 1.423.000 spettatori, con uno share del 10.9%. A giudicare le performance, in ogni puntata, c’è il ‘muro umano’ formato da 100 esperti musicali e una giuria composta da Anna Tatangelo, Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone.

Chicago Fire (Italia 1) – Continuano i nuovi episodi (inediti in chiaro) dell’ottava stagione delle serie tv americana. La messa in onda di ieri sera ha tenuti incollati al video 1.052.000 spettatori (6.9% di share).

Zona Bianca (Rete 4) – Il programma televisivo di genere talk show, politico e rotocalco continua ad informare sui principali temi d’attualità. Al timone, come sempre, c’è Giuseppe Brindisi. La puntata di ieri sera è stata seguita da 670.000 spettatori, pari al 5.4% di share. Ospiti in studio: Piero Sansonetti, Pina Picierno, Maurizio Gasparri, Matteo Bassetti, Francesco Borgonovo, Guido Crosetto, Roberto Poletti e Alba Parietti.

Hunting Hitler – Caccia a Hitler (La7) ha registrato 289.000 spettatori con uno share del 2.4%. X People – 10 Anni di Audizioni (Tv8) segna 275.000 spettatori con l’1.9%. Un Weekend da Bamboccioni (sul Nove) ha raccolto 264.000 spettatori con l’1.8% di share.