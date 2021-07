Giulia Stabile, Sangiovanni confessa per la prima volta: “Non li voglio!”

Giulia Stabile e Sangiovanni sono ancora innamorati dopo Amici 20? Il cantante è venuto allo scoperto rivelando come stanno le cose.

Giulia Stabile e Sangiovanni sono senza dubbio i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione andata in onda di Amici di Maria De Filippi. I due giovani artisti, oltre a trovare il successo durante il corso di quest’esperienza, hanno trovato anche l’amore. Ma come prosegue la storia tra i due ora che il programma è terminato da qualche tempo?

A rivelarlo è il cantante stesso, che intervistato da Big ha fatto chiarezza sul suo rapporto con la ballerina, nonché vincitrice del programma, rivelando che se prima, quando facevano parte della scuola più famosa d’Italia, era continuamente alla ricerca dei suoi spazi, questo non accade più. In quanto vorrebbe passare con lei molto più tempo di quello in cui riescono a stare realmente insieme, visto che entrambi sono molto impegnati con la loro carriera.

Sangiovanni fa una precisazione sul rapporto con Giulia Stabile

Sangiovanni ha rivelato che il sentimento nei confronti di Giulia Stabile, dopo la fine della loro esperienza ad Amici di Maria De Filippi, non è mai cambiato, ma anzi: si è evoluto. Nonostante ciò, il cantante ci tiene a chiarire che non si sente ancora pronto per una convivenza con la sua fidanzata. In quanto, oltre ad essere entrambi giovanissimi e con tutta la vita davanti, sono fidanzati da poco tempo per fare un passo così importante come quello della convivenza.

“Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li voglio più“ ha spiegato il cantante, ammettendo dunque che il suo sentimento per ballerina, che a breve avrà un programma tutto suo su Witty, non è cambiato se non in positivo. “Stare così tanto tempo con una persona ti lega. Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta più” ha spiegato, rivelando come a causa dei continui impegni lavorativi non riescono a stare insieme tutto il tempo che vorrebbero ma nonostante ciò la convivenza non è nei loro piani. “Qualcuno ci ha chiesto se abbiamo intenzione di andare a convivere, ma per quello è troppo presto“ ha sottolineato il cantante di Malibù.

Sangiovanni e Giulia Stabile, seppur innamoratissimi, almeno per il momento non hanno alcuna intenzione di voler affrettare le cose e viversi il loro rapporto giorno per giorno. Crescendo e maturando insieme, mano nella mano.