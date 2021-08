By

Temptation Island sembrava averli uniti più che mai, ma dopo poco la fine del programma per la coppia c’è già aria di crisi.

Durante l’ultima edizione di Temptation Island, sono poche le coppie che non sono riuscite a superare la dura prova a cui il programma di Filippo Bisciglia li sottopone. In quanto la maggior parte dei protagonisti, durante il corso di questi 20 giorni in Sardegna, è riuscita a comprendere che il proprio partner è la persona della loro vita. Natascia Zagato e Alessio Tanoni erano una di quelle coppie che ce l’avevano fatta.

Loro non si sono mai lasciati condizionare dalle tentazioni del programma e sono andati dritti per la propria strada. Tant’è che perfino durante l’ultimo appuntamento della stagione, quando Filippo Bisciglia incontra le coppie dopo un mese dalla fine delle registrazioni, loro erano apparsi più innamorati che mai ma una volta terminato il tutto e sono tornati alla vita reale, non sono mancati i vecchi problemi che li avevano divisi.

A notare il tutto sono stati gli attenti utenti della rete, che erano rimasti sorpresi di come Natascia e Alessio dopo Temptation Island apparissero così poco frequentemente insieme e perfino al matrimonio di Claudia e Ste non c’era alcuno scatto che li immortalasse uno al fianco dell’altra.

Natascia Zagato e Alessio Tanoni in crisi dopo Temptation Island

Natascia Zagato su Instagram ha scelto di rispondere alle curiosità degli utenti della rete ed ovviamente questi non hanno perso occasione, chiedendole se la loro sensazione fosse del tutto errata o se tra lei e Alessio Tanoni fossero spuntati dei problemi dopo la fine della loro partecipazione al programma.

Natascia ha confermato ogni cosa, rivelando che nonostante si fossero promessi di venirsi incontro, i vecchi problemi sono tornati a galla.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island, dalla crisi al matrimonio: la coppia più discussa ha detto sì

Lei continua a sentirsi non capita dal suo compagno, ammettendo che tutti i problemi che li hanno spinti a partecipare a Temptation Island si sono ripresentati, ma nonostante tutto ci tiene a chiarire che lei prova un forte sentimento nei confronti di Alessio.

Per questo motivo crede che l’amore sia in grado di poter superare ogni cosa e confida che insieme riusciranno a superare anche questa nuova batosta a cui la vita li ha messi davanti.

LEGGI ANCHE –> Come fa Manuela Carriero di Temptation Island ad avere questo fisico: ecco i segreti della sua dieta

Natascia e Alessio dopo Temptation Island purtroppo non sono riusciti a superare i problemi che li dividevano. Questi, dopo la fine dell’esperienza nel programma di Filippo Bisciglia, si sono ripresentati con gli interessi. Ma la coppia riuscirà ad uscirne indenne anche questa volta? Da parte loro sembrerebbero esserci tutte le buone intenzioni di questo mondo e noi non possiamo che fare il tifo per loro.