La ricetta anti-spreco gustosa per riutilizzare le bucce di peperoni dolci

Prova questa ricetta per riutilizzare le bucce di peperoni dolci. Dirai addio agli sprechi e ne ricaverai una gustosa polverina da utilizzare come ‘ingrediente segreto’ per panificati e non solo!

In estate, con il caldo afoso, rivediamo anche le nostre abitudini. Preferiamo consumare frutta, verdura e ortaggi di stagione, più ricchi di vitamine, fibre e sali minerali. Un bisogno specifico che nasce dalla necessità del corpo di doversi ‘rinfrescare’ anche dall’interno.

Nella classifica dei cibi estivi più apprezzati, un posto d’onore spetta ai peperoni. Hanno tante proprietà benefiche per l’organismo: sono poveri di calorie e ricchi di vitamine, un mix perfetto per le diete ipocaloriche.

Ma c’è di più: i peperoni hanno proprietà depurative, diuretiche e lassative, grazie alla presenza di solanina, potassio, beta-carotene, fibre e acqua. Inoltre, il loro contenuto vitaminico, è utile nella prevenzione dei livelli troppo alti di colesterolo LDL e nel combattere la ritenzione idrica.

Insomma, ci sono davvero tanti buoni motivi per portare in tavola i peperoni. Ma la domanda però è: come cucinarli? Puoi scegliere tra un’infinità di ricette semplici e gustose, che si preparano in pochissimi minuti.

In più, del peperone non si butta via quasi nulla. Persino le bucce possono essere riutilizzate! Scopri come trasformarle in una polverina perfetta per dare più sapore ai tuoi piatti.

La ricetta furba per riciclare le bucce di peperoni dolci

Se cucini spesso i peperoni nel microonde oppure li arrostisci sulla piastra, avrai sicuramente notato che le bucce si ammorbidiscono e vengono poi via facilmente. Bene, d’ora in avanti non buttarle più perché puoi essiccarle!

Vediamo insieme, step by step, come si ottiene questa gustosa polverina da usare per dare una nota di sapore in più ai tuoi piatti. Ecco la ricetta anti-spreco da provare con un solo ingrediente: le bucce di peperoni dolci!

Procurati anche un macinino per caffè e un essiccatore, perché tra poco capirai a cosa ti serviranno.

LEGGI ANCHE –> Involtini freschi di peperoni con le acciughe: semplici e veloci

PREPARAZIONE

Lava bene i peperoni con acqua corrente fredda. Rimuovi l’eccesso d’acqua utilizzando della carta assorbente. Sistemali nel piatto del microonde e azionalo. A cottura ultimata, tira fuori i peperoni e inizia a togliere le bucce.

Questa è la prima parte. Vediamo ora quali sono i passaggi da seguire per ridurre le bucce dei peperoni dolci in polvere.

Adagia le bucce su una gratella, coprile e tienile al sole. Con questo caldo, ti basterà un solo giorno per averle completamente asciutte. Approfittane! Se ti accorgi che le bucce non si sono essiccate bene in un solo giorno, allora tienile in casa di notte e, al mattino, rimettile al sole. Una volta ottenuta una buona quantità di bucce essiccate, puoi passare a triturarle in un macinino per il caffè. Sistema la polverina in uno o più vasetti di vetro con chiusura ermetica.

In poche mosse avrai ottenuto l”ingrediente segreto’ perfetto per la preparazione di alcuni piatti! Impasta ciò che desideri, pane, gnocchi o semplicemente pasta, aggiungi un po’ di questa polverina e vedrai che l’impasto avrà un’ottima consistenza, senza dover aggiungere farina.

Per la preparazione di questa polverina, sono particolarmente indicate le bucce di peperone crusco, tipico del sud Italia. Questo ingrediente regala retrogusti raffinati e si accosta bene a ricette salate (primi, secondi ma anche contorni) e dolci.

Puoi utilizzarlo per i panificati come focacce e i muffin: aggiunto all’ultimo e senza impastare molto, ti permetterà di creare dei bellissimi giochi di colore.

Inoltre, puoi usare la polvere di bucce di peperoni dolci anche per le decorazioni dei piatti. Pensa per esempio alle zuppe, sulle quali fare una spolverata poco prima di portarle in tavola. Insomma, hai davvero l’imbarazzo della scelta!