Temptation Island, dalla crisi profonda al matrimonio: la coppia più discussa del programma dell’amore ha detto il fatidico sì.

Temptation Island ha aiutato tantissime coppie a capire i propri sentimenti. Nel corso delle varie edizioni sono tante le coppie che, al termine del viaggio nei sentimenti si sono dette addio mettendo un punto definitivo anche a storie che duravano da anni.

Dall’altra parte, però, ci sono tantissime coppie che sono riuscite a ritrovarsi dopo aver superato crisi profonde all’interno del villaggio dell’amore. Sono tanti, infatti, i protagonisti delle varie edizioni del programma condotto da Filippo Bisciglia che si sono sposati e hanno avuto figli.

Anche una coppia dell’edizione 2021 che sembrava sul punto di dirsi definitivamente addio è riuscita, invece, a superare dubbi e timori ed oggi è convolata a giuste nozze coronando così il proprio sogno d’amore.

Temptation Island: Stefano Socionovo e Claudia Venturini si sono sposati

Dopo dubbi, incertezze e timori di non provare più gli stessi sentimenti provati all’inizio dea storia d’amore, Stefano Socionovo e Claudia Venturini che hanno partecipato a Temptation Island 2021 dopo aver rinviato le nozze a causa della pandemia, si sono sposati oggi. Emozione e lacrime per la coppia che, grazie alla partecipazione al programma di Filippo Bisciglia, ha capito di volere un futuro insieme.

“Fra qualche ora finalmente, dopo un’attesa durata quasi tre anni, potrò dire orgogliosamente di essere tuo marito. Mi auguro per noi che la felicità non lasci mai la nostra casa e che i tuoi occhi continuino a brillare con quella luce che accende il mio cuore”, ha scritto Stefano su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Socionovo Temptation (@socialnovo91)

Alle nozze erano presenti sia le coppie scoppiate come quella di Tommaso e Valentina, Alessandro e Jessica, Stefano e Manuela che, però, ha partecipato senza il tentatore Luciano con cui ha iniziato una storia dopo Temptation. Presenti anche Alessio e Natascia così come Alessandro e Jessica. Non erano presenti, invece, tentatori e tentatrici. Per Claudia e Stefano, dunque, da oggi, è iniziato un nuovo capitolo della loro vita insieme.