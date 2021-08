Temptation Island continua a stupire! Valentina Nulli ha rivelato al grande pubblico la reazione della mamma di Tommaso Eletti al suo percorso nel programma.

Temptation Island quest’anno ha regalato grandi gioie al pubblico del piccolo schermo, che è rimasto profondamente spiazzato dalla coppia formata da Valentina Nulli e Tommaso Eletti. Già durante il loro video di presentazione, i telespettatori erano rimasti piuttosto incuriositi da loro, considerato che li separano ben 20 anni di differenza ed in particolar modo lui era apparso come quello più innamorato della coppia. Invece ha ceduto alle tentazioni della single Giulia e la sua storia con Valentina è giunta al capolinea.

Tommaso ha provato più volte a riconquistare la sua ex fidanzata, provandoci anche con la single Giulia, ma ha ricevuto da entrambe un sonoro due di picche. Il pubblico della rete però è curioso di sapere come hanno reagito i genitori di lui di fronte a tutta questa storia e a svelarlo è Valentina Nulli dopo Temptation Island durante una diretta sul suo profilo Instagram.

Valentina Nulli dopo Temptation Island: il rapporto con la mamma di Tommaso Eletti

Valentina Nulli ha prima di tutto precisato che nonostante le recenti dichiarazioni di Tommaso Eletti, lei non tornerà sui suoi passi ed è più intenzionata che mai a non rivolerlo nella sua vita per poi aggiungere che perfino la madre di lui è rimasta delusa dal suo atteggiamento e le ha dato pieno supporto.

“I suoi genitori? La mamma era nera, delusissima, ha pianto due giorni“ ha esordito Valentina Nulli durante la sua diretta su Instagram, come riportato dal portale Biccy. “Io e lei abbiamo un rapporto molto bello, siamo anche coetanee“ ha aggiunto, svelando forse in maniera inconsapevole un’altra curiosità degli utenti della rete che si chiedevano come avessero mai reagito i genitori di lui di fronte a questa relazione.

“Parliamo di una donna molto intelligente“ ha poi ripreso il discorso l’ex protagonista di Temptation Island. “Dopo il programma è rimasta delusissima e mi ha detto che suo figlio ha sbagliato al 100% dopo quello che io ho fatto per lui“ ha poi concluso, ammettendo che perfino la famiglia del giovane non ha apprezzato l’atteggiamento che lui ha assunto durante il corso della sua permanenza all’isola delle tentazioni.

Per Valentina e Tommaso, Temptation Island ha rappresentato una chiusura. Anche se lui sembrerebbe essere più determinato che mai a riconquistarla, ma ci riuscirà? Lei, d’altro canto, non sembrerebbe avere alcuna intenzione di voler tornare sui suoi passi. In quanto non riesce a superare l’idea che lui l’abbia tradita.