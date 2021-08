Antonella Elia, salta fuori la verità. Vera Gemma sbotta: “Moralisti!”

Antonella Elia e Vera Gemma hanno litigato? La figlia d’arte rompe il silenzio e svela tutta la verità: l’inedito retroscena sul loro rapporto.

Antonella Elia, durante il corso di questi anni di onorata carriera, ci ha dimostrato che non ha assolutamente peli sulla lingua. Per questo motivo non molto tempo fa ha scelto di commentare un recente scatto pubblicato da Vera Gemma su Instagram. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip non si è di certo risparmiata, confidando alla figlia d’arte di trovarla simile ad un’attrice a luci rosse.

Gli utenti della rete, nel leggere quelle parole, si sono subito convinto che tra le due non scorresse buon sangue, ma sarà realmente così? A svelare tutta la verità è stata Vera che durante alcune Instagram ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Antonella.

Vera Gemma e Antonella Elia hanno litigato a causa di quel commento? La figlia d’arte garantisce di no e svela un inedito retroscena sul loro rapporto.

Vera Gemma fa chiarezza su Antonella Elia: “Siamo amiche”

Vera Gemma ha rassicurato gli utenti della rete, affermando che tra lei e Antonella Elia non c’è stata alcuna lite o incomprensione. In quanto sono amiche da diverso tempo ed ha attaccato tutti coloro che hanno insinuato il dubbio soltanto per il commento ricevuto sotto la foto da lei pubblicata su Instagram.

“Siete ancora convinti che io e Antonella abbiamo litigato perché lei mi ha scritto sono una foto: ‘Sembri una porn*star’. In realtà io e lei siamo amiche da 20 anni, abbiamo fatto teatro insieme, anche una piccola tournée insieme” ha spiegato la figlia d’arte sul suo profilo Instagram, come riportato dal portale Isa e Chia. “Per cui lei mi può dire qualsiasi cosa“ ha aggiunto. “Lo fa con ironia e senza cattiveria“.

“Questi accanimenti lasciano il tempo che trovano, non avete capito che siamo amiche” ha poi ripreso il discorso l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. “Siete anche moralisti perché considerate l’essere una porn*star una terribile offesa, mentre io, nonostante non lo sia, non credo che ci sia nulla di male” ha aggiunto, facendo notare che non c’è assolutamente nulla di male a svolgere una professione del genere. “Non la considero un’offesa, è un lavoro come un altro“ ha ribadito. “Ci sono porn*star che sono bravissime persone. Basta con questi moralismi“ ha poi concluso mettendo tutti a tacere.

Antonella Elia e Vera Gemma non hanno mai litigato e la figlia d’arte ci ha tenuto a mettere i puntini sulle I, facendo le dovute precisione di fronte alla “mala fede” di alcuni utenti della rete, che hanno insinuato il dubbio.