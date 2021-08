Elisabetta Gregoraci ha perdonato Antonella Elia dopo il Grande Fratello Vip? Le due hanno spiazzato i fan: sono di nuovo insieme!

Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia sono reduci dall’esperienza del Grande Fratello Vip e l’ex moglie di Flavio Briatore è attualmente impegnata con il fortunatissimo Battiti Live, lo show di punta di Italia 1. Tra loro, non è di certo un mistero, non scorre affatto buon sangue. Tant’è che durante il corso dell’ultima edizione del reality show di canale 5 se ne sono dette di tutti i colori.

La bionda opinionista l’ha criticata aspramente in più di un’occasione e la conduttrice si è difesa con le unghie e con i denti. Nemmeno Alfonso Signorini è riuscito a farle fare pace e il pubblico del piccolo schermo si era convinto che quella sarebbe stata la prima ed ultima volta che le avrebbero viste insieme, ma forse si sbagliava.

Secondo un’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza, Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia saranno di nuovo insieme e non di certo per un’uscita di piacere, ma per collaborare insieme alla nuova edizione di Scherzi a Parte.

Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci nel cast di Scherzi a Parte

Secondo quanto rivelato dal noto influencer, Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia, tra l’altro quest’ultima di recente ha rivelato un clamoroso retroscena sul dietro le quinte del GF Vip, prenderanno parte a Scherzi a Parte nel ruolo di co – conduttrici e vallette. Almeno per il momento, è bene precisare, che non si sa se le due appariranno nella stessa puntata o se Enrico Papi, che è capo del programma, preferirà adottare una co – conduttrice di eccezione in ogni singola puntata. In quanto il loro nome non è stato l’unico a venir fuori per questo progetto che segna il ritorno di Papi sulle reti Mediaset.

“Paola Di Benedetto, Antonella Fiordelisi, Carolina Stramare, Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci” ha esordito Venza, rivelando i nomi di tutte le dame coinvolte nel progetto. “Saranno loro le vallette/conduttrici che affiancheranno Enrico Papi nella nuova edizione di Scherzi a parte!” ha poi concluso sganciando la bomba e gli utenti della rete sperano che le due ex protagoniste del GF Vip di Alfonso Signorini possano comparire nello stesso arco. In modo tale da ricordare i “vecchi tempi” in cui hanno lavorato insieme per la casa più spiata d’Italia.

Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci sono nel cast di Scherzi a Parte insieme alle già citate protagoniste del web e tv. Non si sa ancora, come anticipato, se compariranno insieme o meno, ma sicuramente sarà un evento da non lasciarsi sfuggire.