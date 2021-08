Come fa Manuela Carriero di Temptation Island ad avere questo fisico: ecco i segreti della sua dieta

Se vi siete chiesti come fa Manuela Carriero di Temptation Island ad avere questo fisico ecco svelati i segreti della sua dieta.

L’abbiamo conosciuta a Temptation Island, la trasmissione in onda su Canale 5, condotta da Filipppo Bisciglia, dove era entrata insieme al suo fidanzato Stefano Sirena per risolvere i loro problemi di coppia. Stiamo parlando di Manuela Carriero, 31 anni e un corpo da urlo.

La ragazza, originaria di Brindisi, si è subito fatta notare conquistando il pubblico a casa per i suoi modi. Durante il programma Manuela ha mostrato forme perfette, tanto da far girare la testa anche al bel tentatore Luciano Punzo. Scopriamo allora quali sono i segreti della sua dieta e cosa fa per essere così in forma.

Ecco i segreti della dieta di Manuela Carriero

Entrata insieme all’ormai ex fidanzato Stefano Sirena, Manuela Carriero è uscita dal programma tv Temptation Island con il bel tentatore Luciano Punzo. I due dopo varie vicissitudini stanno vivendo una bellissima storia d’amore che tiene i fan della coppia incollati ai social dove spesso raccontano le loro giornate.

E sono ormai in tanti a chiedersi come faccia la bella Manuela ad avere un fisico così tonico. Lei non nasconde di essere una buona forchetta e amante del buon cibo. Inoltre, come ben sappiamo la Carriero è anche un’ottima cuoca.

Quali sono allora i segreti del suo fisico così statuario? Come fa la bella Manuela ad essere così in forma e tonica? Niente diete e poca palestra, stando alle sue parole. Insomma è tutta una questione di fortuna?

Rispondendo alle domande dei follower su Instagram dove chiedevano appunto alla Carriero di dare qualche consiglio per essere così belli e in forma come lei l’ex concorrente del programma Temptation Island ha risposto così: “Io sinceramente non mi vedo proprio così in forma! Non mi sono mai allenata, ogni volta che mi iscrivo in palestra duro un mese. Comunque mangio tantissimo ma sano. Non amo i dolci e cibo spazzatura. È metabolismo!”

Insomma stando alle sue parole la Carriero non seguirebbe nessuna dieta nello specifico, anzi mangerebbe molto ma solo cibi sani evitando tutto ciò che fa ingrassare come dolci e junk food.

Inoltre, andando sul profilo Instagram della Carriero si può notare un’intera sezione dedicata al cibo denominata appunto ‘food’, dove la ragazza ha postato moltissimi piatti cucinati da lei.

E a quanto pare la ragazza sembra davvero avere del talento. Tra i cibi che possiamo notare ci sono polpettine di carne, insalata di quinoa con pomodorini, olive ascolane, cipolla di Tropea, tonno e capperi, insalata di carciofi cruda con citronette e scaglie di grana, polpo con patate, insalata di pollo, spaghetti cacio e pepe, risotto agli asparagi e così via.

Per colazione vediamo che Manuela spesso predilige lo yogurt greco con i cereali, un caffè, fette di pane tostato con marmellata e della frutta fresca come banane, prugne, ananas. Insomma da quello che si evince su Instagram la Carriero segue una dieta piuttosto varia ma non si fa mancare assolutamente nulla. Potremmo dire probabilmente che è il classico esempio di chi segue una ricca e sana dieta mediterranea.