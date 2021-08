Una delle attrici americane più amate, dopo il cancro al seno, ha annunciato di aver contratto la sclerosi multipla: “E’ uno strano viaggio”.

Una delle attrici più amate del piccolo e grande schermo ha da poco annunciato, sul suo profilo Twitter, di aver contratto la sclerosi multipla. Stiamo parlando di Christina Applegate, l’attrice americana noto ai telespettatori per aver interpretato nella famosa serie tv Friends, la sorella di Rachel, il personaggio che ha portato al successo Jennifer Aniston. L’attrice è nota anche per aver preso parte a progetti di successo come Dead To me e il film Bad Moms.

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, che ha letteralmente spiazzato i fan di tutto il mondo. Christina Apllegate è malata di sclerosi multipla e questo difficile tassello della sua vita si aggiunge ad un triste malattia che lei ha già combattuto nel 2008. Quando le fu diagnosticato un cancro al seno e dovette sottoporsi ad una doppia doppia mastectomia preventiva.

Il suo annuncio su Twitter ha lasciato i fan senza parole, che non si aspettavano che dopo quel brutto periodo, la loro beniamina fosse costretta a dover scrivere un altro doloroso capitolo della sua vita.

Christina Applegate malata di sclerosi multipla: l’annuncio spiazza i fan

Christina Apllegate si è raccontata a cuore aperto con i suoi fedeli sostenitori, rivelando sul suo profilo Twitter di aver contratto la sclerosi multipla, ma nonostante ciò, com’è giusto che sia, non ha alcuna intenzione di mollare e grazie al supporto delle persone che le vogliono bene, sa bene che riuscirà ad affrontare anche questo difficile periodo della sua vita.

Per questo motivo, però, ha chiesto agli utenti della rete e ai media di farle viver questo periodo in maniera serena, rispettando la sua privacy in questa difficile situazione.

“Ciao amici. Pochi mesi fa mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla“ ha esordito l’attrice sul suo profilo Twitter, senza fare troppi giri di parole. “È stato un viaggio strano, ma ho ricevuto grande sostegno dalle persone che conosco e che hanno la mia medesima malattia” ha confidato, rivelando che tutte le persone che le vogliono bene non l’hanno mai abbandonata, sostenendola come non mai.

“È stato un percorso difficile, ma, come tutti sappiamo, è un percorso che continua” ha aggiunto, facendo riferimento alla malattia che l’ha colpita. “A meno che qualche stronz* non lo blocchi” ha scritto per poi riprendere il discorso, come potete vedere dal post integrato poco più in basso, in un secondo momento. “Come ha detto uno dei miei amici affetto da sclerosi multipla: ‘Ci svegliamo e facciamo ciò che dobbiamo fare‘. Ed è quello che sto facendo io” ha raccontato al grande pubblico. “Quindi ora chiedo che rispettiate la mia privacy mentre affronto questa cosa“ ha poi concluso, sperando che la sua richiesta venga accolta e rispettata com’è giusto che sia.

L’annuncio di Christina Applegate ha lasciato il mondo intero senza parole e non può che sperare che tutto vada per il meglio.