Grande Fratello Vip 6, concorrenti: i 20 nomi bomba di Signorini

Grande Fratello Vip 6, i concorrenti: i 20 nomi bomba di Alfonso Signorini pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà.

Il Grande Fratello Vip 6 andrà in onda dal 13 settembre. Dopo la vittoria di Tommaso Zorzi che ha trionfato al termine dell’avventura più longeva del reality, Alfonso Signorini tornerà a condurre la versione vip del Grande Fratello.

I concorrenti non sono stati ancora annunciati ufficialmente, ma i nomi che stanno circolando sono tanti. Tra ex troniste ed ex corteggiatrici di Uomini e Donne, tra ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi e figli vip, sono venti i concorrenti che, a settembre, potrebbero varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip 6: i 20 probabili concorrenti di Alfonso Signorini

Anche quest’anno il cast del Grande Fratello Vip sarà vario. Ci saranno personaggi appartenenti a generazioni diverse dando vita a confronti sempre molto interessanti. Tra gli uomini, i nomi che circolano sono quelli dell’attore Alex Belli, il modello Andrea Casalino, l’ex marito di Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria, Giucas Casella, l’attore Davide Silvestri, il nuotatore Manuel Bortuzzo, l’ex allievo di Amici e rapper Moreno, il figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu, Raz Degan e il protagonista di Temptation Island 2021 Tommaso Eletti.

Tra le donne, invece, dovrebbero esserci: la conduttrice Manila Nazzaro, la cantante lirica Katia Ricciarelli, la figlia di Morgan ed Asia Argento, Anna Lou Castoldi, l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni e l’ex corteggiatrice nonchè ex naufraga dell’Isola dei Famosi Soleil Sorge, Jo Squillo, Carmen Russo, Raffaella Fico e Francesca Cipriani le cui carriere sono partite proprio dalla casa di Cinecittà.

Il cast dovrebbe essere completato dalle sorelle principesse etiopi Jessica, Lulu e Charlie Selassie che formeranno un unico concorrente com’è già accaduto a Cecilia e Jeremias Rodriguez e Maria Teresa Ruta e Guenda Goria prima di essere separati. Saranno questi, dunque, i nomi dei concorrenti della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini?