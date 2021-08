Francesco Sarcina, dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia arriva la novità che lascia tutti senza fiato!

Francesco Sarcina è di nuovo finito al centro della cronaca rosa nostrana. Il leader de Le Vibrazioni dopo la tormentata storia d’amore con Clizia Incorvaia che, come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, non è finita nel migliore dei modi, ha definitivamente voltato pagina. Questa volta però non è un modo di dire che si è soliti utilizzare quando una relazione giunge al termine e non soltanto perché da quel momento sono passati anni, ma perché il cantante è stato il protagonista di una clamorosa novità che stravolgerà, in positivo si intende, la sua vita.

Che cosa è successo? Francesco Sarcina diventerà padre per la terza volta. La sua nuova compagna, che pare avere poco più di 20 anni, è incinta!

La notizia che vede diventare Francesco Sarcina di nuovo padre è stata lanciata dal settimanale Chi, che ha dato anche succose anticipazioni su Amici 21, programma cui il cantante prese parte in veste di insegnante di canto qualche edizione fa. Almeno per il momento l’ex marito di Clizia Incorvaia non ha ancora commentato la notizia che lo vede protagonista, ma il tutto pare essere ufficiale. Vediamo che cosa si legge sul nuovo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

“Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni ed ex marito di Clizia Incorvaia, a ottobre diventerà padre per la terza volta“ esordisce così il trafiletto a lui dedicato sul nuovo numero di Chi. “Lui ha già due figli: Nina e Tobia” ha aggiunto, nato da precedenti relazioni dell’artista. “La sua giovanissima compagnia è giunta al sesto mese di gravidanza“ riprende poi la notizia dando maggiori dettagli in più sulla nuova paternità del leader de Le Vibrazioni. “Ma la notizia è rimasta top secret fino a oggi” ha poi concluso.

Sarcina è pronto a diventare di nuovo padre. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan della band nostrana, in quanto non credevano che una nuova paternità fosse nei progetti del loro beniamino. Ma si sa: a volte la vita è davvero imprevedibile.

Noi non possiamo che fare i nostri migliori auguri al cantante e chissà se il nuovo piccolo di casa non diventerà fonte di ispirazione per nuova musica della band. Il diventare genitori, infatti, è una delle principali ispirazioni degli artisti nostrani, come ad esempio Fedez, J – Ax e Laura Pausini.