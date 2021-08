Sono molte le beauty routine che impegnano le donne ogni giorno, scopriamo quali sono le indispensabili e come ogni gesto di bellezza parla della nostra personalità.

La bellezza è forse in cima alle priorità di moltissime donne che ogni giorno si impegnano in routine di detersione, idratazione o makeup e in gesti delicati verso il loro corpo e il loro viso per essere piacevoli per se stesse e anche per gli altri.

Ogni donna, dovrebbe curare in particolare i propri capelli, le proprie mani e il proprio viso e ci sono delle beauty routine alle quali non si dovrebbe davvero mai rinunciare.

Beauty routine: quali sono le indispensabili per essere sempre in ordine e bellissime

Si dice che la bellezza sia quella acqua e sapone, ma questo detto popolare diventa obsoleto per ogni giovane donna, dopo aver applicato il suo primo rossetto.

La bellezza naturale non ha nulla a che fare con le routine di bellezza che ogni giorno dedichiamo a noi stesse, ma traspare dallo sguardo, dalla grazia e dai gesti di ogni donna.

Per essere sempre in ordine e carine, ci si dovrebbe impegnare ogni giorno in alcuni gesti di bellezza e cura di se che regalino una chioma disciplinata, delle mani curate, un sorriso brillante e uno sguardo fresco e magnetico.

Come prendersi cura dei capelli

I capelli andrebbero acconciati in modo carino tutti i giorni, fosse anche soltanto se raccolti in una coda di cavallo ben pettinata. Assolutamente vietati capelli crespi, lasciati al caso e soprattutto sporchi.

Oltre alla messa in piega, i capelli dovrebbero essere sempre detersi e profumati, per questo sarà bene pianificare i lavaggi settimanali e scegliere i prodotti giusti per il proprio tipo di capelli. Oltre allo shampoo e al balsamo, saranno indispensabili una maschera trattamento e dei prodotti protettivi.

Come prendersi cura delle mani

Le mani, un biglietto da visita per ogni donna. Non sarà essenziale applicare uno smalto, ma sarà importante averle sempre idratate e con le unghie perfettamente pulite e in ordine. Una manicure completa per unghie e cuticole dovrebbe essere fatta almeno una volta a settimana. Lo smalto? Un vezzo al quale sarà difficile rinunciare anche soltanto in un colore nude.

Come prendersi cura dello sguardo

Gli occhi sono lo specchio dell’anima e anche della nostra età, soprattutto se non ci si prende cura di questa parte così delicata del viso. Sarà importante idratare il contorno occhi con prodotti specifici massaggiandolo delicatamente con movimenti circolari. Ottimi gli impacchi a base di idrolati per esempio di rosa per tonificare e drenare i liquidi in eccesso.

Il makeup non dovrebbe mancare mai. Anche solo un buon correttore, un ombretto luminoso e un poco di mascara regaleranno un aspetto curato e grazioso a qualsiasi donna, dalle giovanissime alle mature.

Come prendersi cura delle labbra

Il sorriso è veicolo di sentimenti e senza dubbio le labbra dovranno essere sempre idratate. L’utilizzo di uno scrub settimanale e di un buon burro di cacao ogni giorno, le assicureranno sempre morbide e lisce.

Il rossetto, un cosmetico indispensabile per ogni donna, sia nelle tonalità naturali che in quelle frizzanti e nell’immancabile rosso.

Beauty routine labbra, occhi, mani e capelli: dimmi a quale non potresti mai rinunciare e ti dirò chi sei!

Sei una donna che non potrebbe mai rinunciare ad avere i capelli in ordine oppure alle mani perfette? Scopri qualcosa sulla tua personalità in base alla beauty routine alla quale non potresti mai rinunciare.

1- Labbra

Se ami avere sempre le labbra perfette, sei una donna che ripone molta importanza in tutto quello che dice, aperta verso gli altri e sicuramente molto generosa e sicura di se stessa. A volte puoi sentirti ferita nel non essere ricambiata, ma sai sempre trovare il giusto slancio per riprendere il cammino con positività.

2- Occhi

Se sei sempre attenta ad avere uno sguardo luminoso, rilassato e truccato, sei una donna che subisce un poco il passare degli anni, ma capace di grande empatia verso il prossimo. A volte tendi a chiuderti in te stessa mentre dovresti aprire il tuo sguardo alla meraviglia che è in te e intorno a te.

3- Mani

Se ami avere le mani sempre in ordine sei una donna sicura della tua femminilità e della tua forza ma consapevole di dover subire il giudizio altrui che non ti lascia indifferente. Sei perfezionista in moltissimi aspetti della vita.

4- Capelli

Se non puoi rinunciare ad una piega perfetta nemmeno alla domenica, sei una donna in grado di impegnarsi in modo concreto nell’organizzazione della propria vita e del proprio futuro. La fatica non ti mette paura e la tua abnegazione nei confronti di te stessa e del benessere delle persone che ami è davvero grande.