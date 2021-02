Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina svela: “Pensavo fosse una cosa intima”

Clizia Incorvaia è stata la protagonista di una nuova rivelazione fatta da Francesco Sarcina, suo ex marito, sulle pagine del settimanale Chi.

Clizia Incorvaia è recentemente tornata al centro della cronaca rosa a causa della pubblicazione dell’autobiografia di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni e suo ex marito, intitolata Nel Mezzo. L’opera ha fatto discutere e non poco a causa del suo contenuto in quanto all’interno del testo era impossibile non menzionare il loro matrimonio da anni ormai naufragato.

Oltre a ribadire di essere stato tradito dalla sua ex moglie con il suo ex migliore amico, confessione che la Incorvaia ha assolutamente smentito affermando che quando lei e Riccardo Scamarcio si sono baciati si erano già lasciati, l’ha accusata di essere una persona interessata soltanto alla visibilità e alla popolarità, riportando anche un aneddoto che sarebbe avvenuto qualche anno fa. In quanto Clizia, secondo quanto rivelato da Sarcina, ci sarebbe rimasta male di non essere stata ringraziata pubblicamente da lui durante un concerto tenuto insieme ai suoi compagni della band.

Sarcina non lo avrebbe fatto perché la riteneva una cosa intima e per questo motivo avrebbe preferito non dirlo pubblicamente, ma lei avrebbe voluto l’esatto contrario e lui, iniziando a prendere pieno possesso della sua lucidità dopo essere uscito dal tunnel della droga, avrebbe iniziato ad attribuire significati diversi rispetto a quelli che dava prima su determinati atteggiamenti di lei.

“In quel momento rimasi senza parole. Pensavo fosse una cosa intima fra noi“ ha commentato lui tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Francesca Sarcina torna a parlare di Clizia Incorvaia: “Mi ha fatto male”

Francesco Sarcina, durante il corso dell’intervista, non ha di certo fatto mistero, così come racconta anche nel libro recentemente pubblicato, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti e di averci impiegato tempo e fatica per poterne uscire e tornare quello di un tempo. Nonostante tutto, però, ritiene che la droga non sia stata la cosa peggiore che gli sia capitata durante il corso della sua vita, in quanto l’amore è stato in grado, secondo quanto dichiarato, di portargli ferite ben più gravi.

“L’amore è stato in grado di farmi più male della droga” ha dichiarato l’ex marito di Clizia Incorvaia, che a Live Non è la d’Urso è stata accusata di mercificare la sua storia d’amore con Paolo Ciavarro, il suo nuovo compagno. Parole decisamente forti quelle utilizzate dal cantante nei confronti della madre di sua figlia che almeno per il momento non ha ancora replicato a queste nuove dichiarazioni sul suo conto. Anche se durante il suo intervento da Barbara d’Urso ha definito alcuni passaggi del libro alquanto fantasiosi.

Non è domenica se non c’è la confusione clip a Live #noneladurso! ❤️ pic.twitter.com/y5LAabJLLA — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 21, 2021

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, nonostante siano passati mesi, non sono ancora riusciti a trovare un punto di incontro e continuano la loro battaglia mediatica, quando sarebbe meglio mettere da parte le divergenze per concentrarsi verso un bene comune.