Live Non è la d’Urso, Clizia e Paolo criticati: “Commercializzate il sentimento”

Live Non è la d’Urso: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati criticati in diretta da Roberto Alessi, il motivo li ha lasciati senza parole. Ecco perché.

A Live Non è la d’Urso è tornata la coppia più amata della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Ovviamente parliamo di quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che a breve festeggerà il primo anno di amore. I due, durante il corso di questi mesi, hanno dimostrato al pubblico del piccolo schermo che il loro sentimento era sincero e non dettato dal favore delle telecamere per proseguire il loro percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nonostante ciò però i due non sono stati esenti da critiche. Tant’è che stasera hanno scelto di sottoporsi alle 5 terribili sfere di Barbara d’Urso e gli opinionisti non si sono di certo trattenuti. Tant’è che Roberto Alessi ha criticato la loro eccessiva esposizione sui social, accompagnata dalle sponsorizzazioni di vari prodotti.

Il direttore di Novella 2000 ci ha tenuto a chiarire che ovviamente che questo sia il lavoro di lei, ma non di lui, affermando che stanno commercializzando il loro amore. La replica della coppia non è tardata ad arrivare, chiarendo che loro non commercializzano il loro sentimento, ma che semplicemente l’episodio specifico a cui lui ha fatto riferimento, la sponsorizzazione di un profumo, era una promozione che i due avevano fatto insieme perché erano stati ingaggiati come coppia per questo prodotto, ma questo non vuol dire vendere la loro relazione.

Clizia e Paolo sono stati criticati a Live Non è la d’Urso, ma i due hanno saputo difendersi e tra una risposta e l’altra lei ha fatto anche una precisazione sul suo ex marito Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia fa una precisazione a Live Non è la d’Urso su Sarcina

Clizia Incorvaia ci ha tenuto a precisare, durante il corso del suo intervento in puntata, che lei non ha assolutamente tradito il suo ex marito Francesco Sarcina con Riccardo Scamarcio, come lui invece ha sostenuto, ma che si sono baciati quanto si erano già lasciati. Nonostante ciò lui e i media continuerebbero a riportare una versione che non corrisponderebbe alla realtà dei fatti.

Durante il corso delle 5 sfere a Live Non è la d’Urso, oltre a parlare della recente convivenza, Paolo Ciavarro è stato punzecchiato da Vladimir Luxuria che lo ha definito eccessivamente tranquillo, o rassegnato, di fronte all’esuberanza della sua compagna. Tant’è che lui ha preferito far parlare lei durante il momento a loro dedicato, in quanto si è concentrato principalmente sul suo matrimonio con il musicista e gli sembrava alquanto irrispettoso intervenire.

Il loro intervento nel programma non poteva di certo non terminare senza che Barbara ricordassero loro la lite avvenuta in diretta lo scorso anno, quando loro avevano finto di non essersi incontrati prima e che lo avrebbero fatto di fronte all’occhio indiscreto delle sue telecamere, ma lei li aveva scoperti e rimproverati. Ora quel momento, però, è soltanto un lontano ricordo in quanto la conduttrice li ha perdonati.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Live Non è la d’Urso, che di recente hanno dato i “loro” numeri, hanno dimostrato al grande pubblico che il sentimento che li lega è più reale che mai.