Maria Teresa Ruta piange a Live Non è la d’Urso: c’entra Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta ha pianto a Live Non è la d’Urso rivivendo alcune emozioni legate al suo matrimonio con Amedeo Goria, ecco perché.

Maria Teresa Ruta questa sera è stata ospite di Barbara d’Urso a Live dopo essere stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice è stata costretta ad affrontare le 5 terribili sfere del programma, ma è riuscita ad uscirne a testa alta con il bellissimo sorriso che è solita sfoggiare e che ha permesso al grande pubblico di innamorarsi di lei.

Dopo questo momento, però, la bella conduttrice partenopea le ha mostrato una docu fiction sul suo rapporto con Amedeo Goria, ricostruendo un vecchio tradimento che era stato riportato anche sui giornali. Nel rivederlo però la conduttrice, che è entrata in studio dopo Paolo Ciavarro e Clizia, che sono stati criticati da Roberto Alessi, ha pianto, rivivendo probabilmente tutto il dolore provato in quegli anni.

“Dopo quel tradimento vi siete lasciati?” ha chiesto la conduttrice di Live Non è la d’Urso. “No, dopo quest’episodio ci siamo presi una pausa. Io l’ho perdonato, ma lui lo ha fatto di nuovo. Ho perso il conto di tutti i suoi tradimenti“ ha replicato lei, affermando che non lo aveva lasciato per amore dei figli, ma che purtroppo ad un certo punto ha scelto di separare le loro strade.

Maria Teresa Ruta ha pianto a Live Non è la d’Urso, ripensando a quei momenti, ma prima di vedere la fiction a lei dedicata ha fatto un’esplicita richiesta alla conduttrice.

Live Non è la d’Urso: Maria Teresa Ruta rifiuta di incontrare Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta, appena uscita dal #GFVip, è a Live #noneladurso con i figli Guenda e Gian Amedeo Goria per una super d’Urso intervista! E poi le sfere… pic.twitter.com/GICzEeRPB4 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 21, 2021

Prima di vedere la docu fiction a lei dedicata, Maria Teresa Ruta a Live Non è la d’Urso ha chiesto alla bella conduttrice partenopea di non incontrare Amedeo Goria, che sarebbe entrato in studio in un secondo momento per prendere parte al talk dedicati alle corna.

La sua richiesta è stata rispettata da Barbara, che ha evitato che i due si incontrassero e lui, non appena entrato in studio, ha chiarito che gli è dispiaciuto quanto è accaduto e in precedenza aveva anche confidato che avrebbe gradito riprendere il rapporto che avevano un tempo, ma che lei non vuole più. Il motivo? Maria Teresa non avrebbe più rapporti con Amedeo in segno di rispetto nei confronti di Roberto Zappulla, il suo nuovo marito, che più di una volta le avrebbe fatto intendere di non avere particolare piacere nel vederli insieme perché avrebbe frainteso alcuni atteggiamenti di Amedeo.

Probabilmente per lo stesso motivo Maria Teresa Ruta ha scelto di non incontrare Amedeo Goria a Live, in segno di rispetto del suo nuovo marito. Anche se non ha specificato apertamente il motivo di tale scelta.

Cinema chiusi, ma il nostro drive in rimane aperto per grandi emozioni! Con Maria Teresa Ruta e la sua famiglia per ripercorrere la sua storia con tante immagini inedite! ❤️#noneladurso pic.twitter.com/3MWLmdG98x — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 21, 2021

Maria Teresa a Live Non è la d’Urso, ancora una volta, ha donato un pezzo di se stessa al pubblico del piccolo schermo che da sempre la ama.