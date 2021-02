Scopri che destino attende oggi secondo le previsioni del nostro immancabile oroscopo i dodici segni dello zodiaco.

Scopri le previsioni del nostro oroscopo per i dodici segni dello zodiaco.

Quali opportunità e quali ostacoli attendono tutte noi in questa nuova giornata? Ecco alcune preziose anticipazioni impossibili da perdere.

C’è chi in casa trova il contesto giusto per dare il meglio di sé e chi invece riflette sul voltare pagina: ecco come si districano i prossimi segni lungo questa giornata.

Oroscopo oggi Ariete

All’orizzonte non si prevedono principi azzurri ma se al vostro fianco trovate il re dei troll forse è il caso di lasciar perdere comunque.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Chi vi ama vi conosce: non temete dunque di sembrare meno donne se oggi dovete tirare fuori le unghie, la vostra femminilità rimane

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Il lavoro vi sta stretto ma in casa poi trovate tutto ciò che vi occorre per tornare a brillare: non resta dunque che attendere la sera

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Decisamente giornata di down per i prossimi tre segni che oggi proprio non vedono luce all’orizzonte.

Oroscopo oggi Cancro

Se la coppia proprio non gira tanto vale darci un taglio: intorno a voi già fiutate alternative interessanti.

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Oggi decisamente non vi sentite in vena di collaborazioni importanti, fortunatamente chi vi circonda vi conosce fin troppo bene.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

La cucina è sempre una consolazione quando il resto sembra non voler proprio girare: bando ai pentimenti

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Giornata di bilanci per i prossimi tre segni dello zodiaco che oggi fanno i conti con quanto realizzato sino ad ora e tirano le somme.

Oroscopo oggi Bilancia

Niente rimpianti, il vostro lo avete fate e bene quindi camminate a testa alta e siate sempre molto fiere di voi

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Un po’ di delusione aleggia su questi mesi di restrizioni ma, a guardare il conto in banca, decisamente non vi potete lamentare

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Un po’ di manie di protagonismo oggi non vi rendono propriamente la migliore tra le compagnie desiderabili

Amore: 7

Lavoro: 5

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Diplomazia o non diplomazia, questo è il dilemma di oggi per gli ultimi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Capricorno

La gelosia vi insospettisce: non cedete però alla solita piazzata, il margine di recupero c’è ma dovete agire con scaltrezza.

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Se in casa sentite la pressione basta confidare nella diplomazia: esternate tutto, solo così potrete voltare veramente pagina

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

Mamme chiocce oggi tutelate i vostri affetti contro tutto e tutti: chi ha da ridire troverà pane per i suoi denti.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.