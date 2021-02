Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa Ruta: chi è, età, altezza, vita privata

Roberto Zappulla è il marito di Maria Teresa Ruta, ma anche un noto produttore discografico. Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, altezza, vita privata e carriera.

Roberto Zappulla è noto al pubblico del piccolo schermo e non per essere un produttore discografico, ma anche per essere il fratello di Carmelo Zappulla neomelodico e marito di Maria Teresa Ruta, uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo.

Nome: Roberto Zappulla

Età: 57 anni

Data di nascita: 1963

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Produttore discografico

Luogo di nascita: Siracusa

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto

Profilo Social: nessuno

Roberto Zappulla vita privata

Roberto Zappulla è nato a Siracusa nel 1963 ed il è il fratello di Carmelo, noto cantante neomelodico. Insieme a lui scopre la passione per la musica, mentre insieme ad Anna Parziale scopre l’amore. I due hanno una relazione dal 1998 fino al 2006 e dal loro amore, nel 2002, nasce anche un figlio, Manuel. La storia tra i due, come anticipato, non prosegue nel migliore dei modi. Tant’è che decidono di separare le loro strade, in quanto lui conosce Maria Teresa Ruta e se n’innamora perdutamente.

Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta

La storia d’amore tra Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta negli scorsi mesi è diventata oggetto di interesse della cronaca rosa a causa della partecipazione di lei alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex di lui, Anna Parziale, ha accusato la conduttrice di essere stata l’amante di Roberto, ma entrambi hanno smentito, ribadendo che la loro relazione è nata dopo la fine di questa unione e non quando formavano ancora una coppia.

Nel 2015 scelgono di sposarsi, consolidando il loro amore e durante il corso dell’esperienza di lei nella casa più spiata d’Italia rivela di aver rinunciato a dargli un secondo figlio perché era come se scattasse in lei una sorta di senso di colpa verso Gian Amedeo e Guenda Goria, i figli nati dal suo precedente matrimonio, ma Roberto ha rispettato la sua scelta amandola più di prima. Scrivendole una lunga lettera in cui la rassicurava che non deve assolutamente sentirtsi in colpa, perché è sempre stata una buona madre nonostante i numerosi impegni lavorativi che l’hanno tenuta occupata.

Lui, tra l’altro, è un uomo molto riservato e durante i 5 mesi di permanenza di lei al GF Vip non si è mai mostrato in tv e l’unica sorpresa che le ha fatto è stata proprio la lettera che abbiamo da poco citato.

Roberto Zappulla carriera

Per quanto riguarda la sua carriera, Roberto Zappulla è un produttore discografica. Nel 2014, ironia della sorte, ha curato la colonna sonora di “Missione Relitti”, programma condotto da sua moglie Maria Teresa Ruta, ma questa non è stata soltanto l’unica esperienza legata ai programmi tv. In quanto ha curato le colonne sonore di numerosi programmi tv. Ma non solo, nel 2020 ha ricoperto il ruolo di giudice a Sanremo Newtalent Winter.

Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa Ruta, è un uomo estremamente riservato. Anche se a volte è possibile intravederlo nei profili social della conduttrice.

