Tutti pronti a tentare la fortuna con la splendida Ilaria d’Amico? Tutti i numeri fortunati sono pronti per te!

Aspetti il bacio fortunato della dea bendata che possa garantirti una splendida vita da sogno e tantissimi soldi in banca per fare quello che vuoi, quando vuoi e come vuoi tu? Allora vuoi tentare la fortuna con i numeri del lotto, superenalotto e million day?

Una vacanza da sogno a New York, un mese in crociera, una barca da fare invidia e milioni di euro in banca sono un po’ il sogno di tutti quelli che tentano la sorte. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria assicurata.

Tutti noi vogliamo un premio, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno molteplici soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto. Insomma, serve un bacio dalla fortuna.

Ma dove è possibile trovare questi numeri da giocare? Molte persone vogliono trovarli nella smorfia napoletana, altri invece si basano sul significato dei sogni o ancora chi per strada cerca numeri in ciò che vede in giro.

Perché non provare a giocarsi i numeri della bellissima Ilaria d’Amico? Vediamo assieme tutto quello che sappiamo su di lei e cosa può servirci per i numeri fortunati.

Ilaria d’Amico e tutti i numeri fortunati pronti per essere giocati

Andiamo a dare una occhiata alle caratteristiche, le curiosità e le vicende che legano la bella Ilaria d’Amico al mondo dello spettacolo e dei riflettori.

Nome : Ilaria D’Amico

: Ilaria D’Amico Età : 47 anni

: 47 anni Segno Zodiacale : Vergine (sesto dei segni zodiacali)

: Vergine (sesto dei segni zodiacali) Data di nascita : 30 Agosto 1973

: 30 Agosto 1973 Luogo di nascita : Roma

: Roma Professione: Giornalista

Giornalista Altezza : 170 cm

: 170 cm Peso : 55 kg

: 55 kg Tatuaggi : non ha tatuaggi

: non ha tatuaggi Followers su Instagram: 39.7 mila

39.7 mila Amori: Ilaria D’amico e Gigi Buffon sono una coppia nata circa nel 2013 ed hanno avuto il loro primo figlio, Leopoldo Mattia, nell’anno 2016. La loro relazione sembra sia nata quando il calciatore era ancora sposato con Alena Seredova, ma la notizia non è mai stata confermata e sembra essere rimasto solo un gossip. La bella conduttrice sportiva aveva un altro figlio, Pietro, nato dalla precedente relazione con Rocco Attisani.

Curiosità: al di fuori dei programmi sportivi ricordiamo un'importante intervista che Ilaria D'amico realizza per SKYTG24 con il presidente libico Gheddafi dopo gli scontri tragici all'ambasciata italiana a Bengasi. Nel 2009 Ilaria viene premiata come "Giornalista Sportiva dell'anno" e viene inserita dal giornale inglese "The Sun" tra le 10 giornaliste più sexy d'Europa nel 2010.

Sulla base dei calcoli fatti sulla storia e sulle qualità e le curiosità che circondano la bellissima conduttrice sportiva andiamo a vedere quali sono i numeri fortunati da giocare:

1 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 – 16 – 30 – 47 – 55 – 70 – 73

Prova a giocarti i numeri della famosissima giornalista sportiva e conduttrice televisiva