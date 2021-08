Ecco 2 ricette anti-spreco veloci per riciclare le bucce di melanzane

Prova queste due ricette semplici per riciclare le bucce di melanzane in poco tempo, senza sprecare troppa polpa.

Cucinare richiede impegno passione e…fantasia! Con un po’ di creatività e seguendo la ricetta giusta, si possono preparare piatti prelibati in poco tempo. Il trend del momento è la ‘cucina del riciclo’; si azzerano gli sprechi e si riduce anche la quantità di rifiuti organici!

A meno che non siano scaduti, quasi tutti i cibi possono essere riutilizzati. Un esempio per tutti: prova questa ricetta gustosa per trasformare i biscotti da latte in bon bon al cioccolato ricoperti di granella di pistacchio.

Tra tutti gli alimenti che si prestano bene ad essere riciclati un posto d’onore spetta a verdure e ortaggi. In particolare, vogliamo soffermarci sulle melanzane, che hanno un grande potere diuretico e drenante. Sono salutari in quanto contengono minerali preziosi come potassio, magnesio, fosforo. Inoltre, sono ricche di vitamine del gruppo A, B e C.

Utilizziamo spesso le melanzane in cucina e, quasi sempre, togliamo le bucce per buttarle. Nulla di più sbagliato! Contengono sostanze benefiche per fegato, intestino e pancreas e, quindi, riutilizzarle è d’obbligo. Se non sai come fare, ecco 2 ricette semplici e veloci da provare!

E’ facile riciclare le bucce di melanzane con queste ricette

D’ora in avanti conserva bucce di melanzane ed utilizzale per preparare un antipasto delizioso che piacerà a tutti i tuoi ospiti. Prova la ricetta del blog ‘Cicino per passione’ di Barbara Benetti.

IGREDIENTI

Prezzemolo

Sale

Pepe

5 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva

1 spicchio d’aglio

PREPARAZIONE

Lava le melanzane con acqua corrente fredda e, poi, asciugale bene. Rimuovi le bucce con un coltello seghettato oppure, per fare prima, aiutati con un pelapatate. Se usi questo attrezzo, le striscioline avranno tutte lo stesso spessore e, quindi, non sprecherai troppa polpa! Taglia le bucce a julienne con un coltello ben affilato, magari in ceramica. Lava l’aglio e il prezzemolo, rimuovi l’eccesso d’acqua e, poi, tritali. Versa in una padella 5 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva ed aggiungi l’aglio tritato. Lascia insaporire per un paio di minuti e, poi, unisci le bucce di melanzane tagliate a julienne. Aggiungi un pizzico di sale, un po’ di pepe e una manciata di prezzemolo triturato. Fai cuocere a fuoco lento, per circa 15 minuti e, di tanto in tanto, mescola gli ingredienti, aiutandoti magari con una forchetta o un cucchiaio in legno. Et voilà! Il tuo antipasto è pronto per essere servito caldo o freddo, a seconda delle preferenze dei tuoi ospiti.

Per completare questo piatto delizioso, ti suggeriamo di aggiungere una spruzzata di parmigiano, ovviamente se piace. In cucina c’è una regola da rispettare: mai dare per scontato che a tutti possano piacere latticini e formaggi! Quindi, prima di aggiungerli ad una pietanza, è sempre bene chiedere.

C’è un altro uso alternativo delle bucce di melanzane: puoi essiccarle! E’ semplicissimo: dopo averle lavate e tamponate con della carta assorbente, devi metterle ad asciugare all’aria aperta, sistemandole nel cestello dell’essiccatore coperto con una cuffia per la doccia nuova. In alternativa, puoi utilizzare anche l’essiccatore elettrico.

Ottenute delle bucce ben essiccate, puoi triturarle con un macinino del caffè. La polvere va poi sistemata in barattolini di vetro a chiusura ermetica. Puoi aggiungere un po’ di polvere di melanzane all’impasto di gnocchi, pane e pasta, per farlo diventare più morbido.

D’ora in avanti non buttare più via le bucce di melanzane. Mettiti all’opera e prepara subito le ricette che ti abbiamo proposto. Ridurrai gli sprechi e darai una mano all’ambiente, producendo meno rifiuti.