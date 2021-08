Tutti se lo chiedono: Aiello ha una fidanzata? Pare che ci siano novità importanti nella vita sentimentale del cantante. Si parla di un presunto flirt con una bellissima ed affascinante attrice del cinema italiano. Scopri subito di più!

Aiello è uno tra i giovani cantanti più promettenti nel panorama musicale italiano. Ha conquistato un posto d’onore nella scena romana dell’indie hip pop. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 ha lasciato il segno. Il 36enne originario di Cosenza ha partecipato alla kermesse canora più amata dagli italiani con il brano ‘Ora’.

Alcuni di voi ricorderanno sicuramente l’urlo del cantante in favore di telecamera, durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston. Un particolare che la dice lunga sul carattere graffiante del cantautore, che è molto determinato e sa sempre come stupire.

Aiello, per quanto giovane, ha già ottenuto grandi successi. Il suo primo singolo ‘Arsenico’ ha conquistato il disco di platino con oltre 70mila copie vendute. E’ stato anche ospite ad Amici 20, il format di successo condotto da Maria De Filippi.

Aiello è un vulcano di creatività ed è molto seguito sui social. Su Instagram vanta un ‘tesoretto’ di 326mila follower. L’artista ama condividere con loro scatti del suo quotidiano, con riferimento particolare all’attività musicale.

Della vita privata di Aiello sappiamo poco o, almeno, era così fino a qualche giorno fa! Si rincorrono voci sempre più insistenti di un suo possibile flirt con una delle attrici più affascinanti del cinema italiano. Sarà proprio lei la sua nuova fidanzata? Forse! Intanto scopriamo chi è!

Laura Torrisi è davvero la fidanzata di Aiello?

Come dicevamo poc’anzi, la sfera personale del cantante cosentino è sempre stata molto intima. Ma, ora, spunta un suo presunto flirt con Laura Torrisi, ex compagna di Leonardo Pieraccioni, dal quale ha avuto anche una bambina di nome Martina.

La storia d’amore tra il regista e l’attrice si è conclusa civilmente, senza strascichi e battaglie legali. Insomma, hanno messo fine alla loro relazione di comune accordo. Continuano a mantenere un buon rapporto soprattutto per amore della loro piccola.

Ecco le parole con le quali hanno formalizzato la loro separazione. “In merito alle ultime notizie che ci riguardano vogliamo fare dei chiarimenti. La storia tra noi è finita da tempo, come molti di voi avevano intuito Il motivo per cui non ci siamo mai pronunciati sull’argomento, di comune accordo, è dato dal fatto che il processo per metabolizzare una separazione richiede tempo e non è cosa facile”.

E ancora: “Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme che ci auguriamo con tutto il cuore continui ad essere felice come adesso. E questa è la cosa che più ci interessa. Laura e Leonardo”.

Ora, però, il cuore della Torrisi potrebbe battere per Aiello. L”indizio che ha scatenato la caccia al gossip sulla presunta liaison è arrivato dai social. Antonio Aiello (in arte solo Aiello) e Laura Torrisi si sono scambiati reciprocamente dei like. Di fatto però, al netto di questa ‘prova’, non si sa nulla di preciso. Gli irriducibili romantici, al momento, possono soltanto fantasticare!

Aiello e Laura Torrisi stanno insieme, sono fidanzati? A questa domanda, per il momento, possiamo rispondere dicendo che solo loro conoscono la verità. Parliamo comunque di due artisti molto gelosi del loro privato!

Al momento, non ci sono conferme o smentite ufficiali. Aiello, ha sempre detto che le esperienze che vive ispirano la sua arte. Al riguardo, ha dichiarato quando segue ai microfoni di SkyTg24: “Le canzoni non sono ispirate a una sola ragazza, ma a una serie di situazioni che ho vissuto, di amori differenti e contrastanti, diversi colori”.

Un nuovo amore scalda ora il cuore del bel cantante? Forse! Potrebbe essere proprio la bella attrice di origini siciliane, con classe e fascino da vender? E’ del tutto plausibile che abbia potuto attirare l’attenzione del cantautore. Il tempo ci dirà e la redazione di Chedonna.it sarà pronta come sempre ad aggiornarvi su tutto.