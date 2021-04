Leonardo Pieraccioni, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Leonardo Pieraccioni, attore e regista italiano, sarà ospite da Carlo Conti stasera a “Top Dieci”. Carriera e curiosità dell’interprete.

Comicità genuina, risate assicurate e numerosi spunti di riflessione. Leonardo Pieraccioni, nella sua florida carriera, ha sempre cercato di alzare l’asticella partendo dalla semplicità e la narrativa popolare: storie di vita portate all’estremo, di pari passo con la propria evoluzione artistica e umana, in un ritratto fedele dei tempi a scandire tendenze, vizi e virtù di un Paese. Ha iniziato con Carlo Conti, Giorgio Panariello e Niki Giustini: la “scuola” toscana per eccellenza, quella che con un sorriso riesce a farti ricredere su ogni aspetto contingente per avere una nuova visione dei fatti.

Nome: Leonardo Pieraccioni

Età: 56

Data di nascita: 17 febbraio 1965

Luogo di nascita: Firenze

Segno zodiacale: Acquario

Professione: attore, regista e sceneggiatore

Altezza: 176 cm

Peso: 73 Kg

Profili social: Instagram

Leonardo Pieraccioni carriera

Il sodalizio con Ceccherini, poi, è particolarmente fortunato: non solo al cinema, l’attore e regista toscano è in grado di fare la differenza. Anche tanta tivù nel suo bagaglio professionale: la stima, il rispetto e l’amicizia con personalità di spicco quali Alberto Sordi e Raffaella Carrà. L’ammirazione per autori come Giovanni Benincasa fanno sì che Pieraccioni diventi noto restando comunque pop, nell’accezione più positiva e benevola del termine.

13 i film da regista, 20 quelli da attore, collabora saltuariamente anche come sceneggiatore per colleghi e amici quali Giovanni Veronesi e si diletta, talvolta, anche come musicista: numerose le sue canzoni, che prendono spunto dall’armonia comico satirica che anima anche il repertorio di Francesco Nuti, anche l’occasione per immortalare momenti importanti della vita.

Vita privata e Instagram

La nascita di sua figlia Martina, frutto dell’amore con l’ex moglie Laura Torrisi (conosciuta sul set di “Una moglie bellissima”), celebrata con “La risata di mia figlia” inserita anche come colonna sonora nei titoli di coda in una dei suoi film più noti: “Un fantastico via vai”.

Nella vita privata è piuttosto gioviale e disponibile: sposato e separato da Laura Torrisi, attualmente risulta single. Tante le relazioni con partner illustri, una in particolare con Samantha De Grenet durata due anni e mezzo. Pieraccioni usa, fra le altre cose, anche i social dove pubblica gag e siparietti spesso realizzati in casa. Oltre a nuove canzoni che, talvolta, compone. L’account ufficiale Instagram conta (sinora) 913mila follower.