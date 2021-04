Uomini e Donne, Riccardo e Roberta in crisi. Lei: “Ha detto tutto alla redazione”

Dopo Uomini e Donne è scoppiata la crisi tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Lei ha vuotato il sacco e raccontato ogni cosa.

Uomini e Donne aveva dato una seconda chance al rapporto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La loro frequentazione era nata qualche anno fa, ma le cose non andarono come sperato e lui preferì iniziare una storia con Ida Platano. Nemmeno con quest’ultima le cose non sono andate nel verso giusto e dopo diversi tiri e molla lui decide di troncare il tutto in maniera definitiva, scegliendo di ritornare in trasmissione e riprovando a riprendere la sua conoscenza con Roberta lì dove era finita.

La frequentazione, seppur con qualche problema, sembrava proseguire a gonfie vale. Tanto da spingere i due a voler abbandonare il programma come una vera e propria coppia, ma qualche tempo dopo in rete è iniziata a spargersi la voce che c’era aria di crisi tra i due, ma i diretti interessati hanno sempre smentito il tutto affermando che fossero gossip privi di fondamento. In queste ore, però, attraverso le pagine del Magazine di Uomini e Donne è arrivata la conferma di lui, che rivela di trovarsi in un periodo di stallo e non sa se questa relazione avrà modo di poter proseguire oppure no.

Riccardo e Roberta dopo Uomini e Donne: “L’amore a volte non basta”

Roberta Di Padua ha dichiarato che i problemi sono iniziati subito dopo la scelta di voler abbandonare la trasmissione, costatando che viversi all’interno degli studi di Uomini e Donne era completamente differente rispetto a viversi al di fuori del programma, nella vita vera, e che i problemi sono iniziati fin da subito in quanto lui ha tradito la sua fiducia.

“Il giorno stesso della nostra uscita dal programma, per trasparenza, ho rivelato a Riccardo che io e Armando ci eravamo sentiti“ ha raccontato Roberta, rivelando il motivo per cui adesso non riesce più a fidarsi di Riccardo Guarnieri. “Lui mi aveva chiesto di vederci e io avevo rifiutato perché non aveva senso farlo, dato i sentimenti che provavo per un’altra persona. Avevo chiesto a Riccardo di non dirlo a nessuno“ ha anticipato la dama, spiegando anche il perché di tale richiesta.

“Non perché avessi qualcosa da nascondere ma perché volevo che il momento della scelta fosse solo nostro. Qualche settimana fa Riccardo mi ha rivelato di aver confessato tutto alla redazione. Mi ha fatto mettere in discussione perché alla base del nostro rapporto c’è sempre stata la complicità e in questo modo è venuta meno” ha ammesso, facendo fatica a nascondere la delusione che prova nei suoi confronti. “Ora vedo tutto in maniera diversa. Quei suoi difetti caratteriali che prima riuscivo a tollerare, non li sopporto molto“ ha spiazzato.

“Non gli racconterei più proprio ogni cosa e mi manca l’idea di poterlo fare. La certezza di poterlo capire solo guardandolo negli occhi è venuta un po’ meno” ha poi concluso amareggiata. “E’ tutto un po’ freddo, anche se continuiamo a vederci ogni quindici giorni. Ci sentiamo spesso perché devo capire se siamo compatibili. Credo che l’amore a volte non basti. C’è stata sicuramente una battuta d’arresto sentimentale, ma anche dall’altra parte non sento questo amore folle nei miei confronti”.

Tra Riccardo e Roberta dopo Uomini e Donne purtroppo le cose non sembrano funzionare come entrambi avrebbero voluto e il pubblico del piccolo schermo non riesce a nascondere che in fondo si aspettava che per loro ci sarebbe stato un triste epilogo.