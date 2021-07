Torte alte e soffici? Ecco l’ingrediente segreto che ti assicurerà un risultato eccellente

By

S vuoi preparare torte alte e soffici devi scoprire l’ingrediente segreto che ti assicurerà un risultato eccellente e a prova di fornaio.

Quante volte vi sarà capitato di voler preparare un dolce e di vederlo sgonfiarsi durante la cottura o di ottenerlo in una consistenza tutt’altro che buona: troppo duro, troppo morbido, non lievitato e via dicendo.

Trovare la giusta dimensione quando si preparano i dolci non è poi così scontato. Anzi, spesso capita di commettere piccoli errori durante la preparazione che ne compromettono il risultato, ecco perché è bene conoscere tutti i trucchi.

In questo caso invece vogliamo solo svelarvi un ingrediente segreto che vi permetterà di ottenere torte alte e soffici a prova del miglior fornaio di quartiere. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco l’ingrediente segreto per realizzare torte alte e soffici

Cucinare dolci è una vera arte. Oltre ad aver talento occorre tenere conto di tante variabili e fattori affinché il risultato sia impeccabile. Dalla scelta degli ingredienti, alle dosi, ai tempi di preparazione e la cottura.

Gli ingredienti più comuni che si utilizzano per preparare torte sono uova, zucchero, farina, burro, yogurt, latte ma forse molti non conoscono che ce n’è uno poco conosciuto ed utilizzato in Italia che invece riscuote notevole successo nella cucina anglosassone e statunitense.

Stiamo parlando del latticello o buttermilk, un prodotto della trasformazione della panna in burro ma che può anche essere preparato con lo yogurt. Dal sapore acidulo il latticello dona alle torte lievitate una consistenza particolarmente soffice.

Il latticello si può acquistare già pronto nei negozi dove vendono prodotti anche stranieri, anche se spesso non è semplice da reperire, oppure si può facilmente realizzarlo in casa in pochi passaggi.

Una delle caratteristiche principali che il latticello dona ai dolci è quella di renderli umidi internamente e di non farli asciugare. Questo farà si che si avranno torte alte e soffici anche una volta che il dolce sarà fuori dal forno.

Per realizzare un latticello con lo yogurt basterà avere pochi ingredienti e in pochi minuti potrete ottenere l’ingrediente segreto per realizzare le vostre torte speciali.

Ingredienti per circa 150 g di latticello

75 g di yogurt magro

75 g di latte

1 cucchiaino di succo di limone

Preparazione

Spremere il limone e filtrare il succo così da eliminare eventuali semi. Mescolare in una ciotola lo yogurt magro con il latte, poi aggiungiamo il succo di limone. Amalgamiamo bene gli ingredienti così da ottenere un composto omogeneo. Lasciamo riposare il composto in frigorifero per 10-15 minuti quindi utilizziamolo nella ricetta della nostra torta.