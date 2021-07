Love is in the air anticipazioni: bacio proibito, scoppia la passione

Love Is In The Air anticipazioni: Ferit Şimşek (Cagri Citanak) ha deciso di non sposare la fidanzata Selin Atakan. Ma cosa succederà?

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Anticipazioni Love is in the air: Ferit lascia Selin e non la sposa: arriva la passione con lei!

Sono successe tantissime cose nelle nuove puntate della soap turca Love Is In The Air. Di recente Ferit Şimşek (Cagri Citanak) ha deciso di non sposare la fidanzata Selin Atakan (Bige Onal) e l’ha piantata in asso all’altare. Ferit non è riuscito infatti a sopportare l’idea che la donna fosse ancora innamorata del suo ex Serkan Bolat (Kerem Bursin) e ha preferito non impegnarsi per mantenere in piedi un matrimonio infelice.

Questi avvenimenti gli consentirà, nelle prossime settimane di programmazione della telenovela turca, di avvicinarsi all’avvocatessa Ceren Başar (Melisa Döngel), una delle migliori amiche di Eda Yildiz (Hande Ercel), ma anche in questo caso non tutto andrà per il verso giusto. Perché seppur Ferit comincerà a sentirsi piuttosto a suo agio con Ceren, che si comporterà con lui da amica anche se darà fin da subito l’impressione di essersi invaghita di lui.

Comunque sia, la donna cercherà di non portare immediatamente alla luce i suoi sentimenti, ma ciò non le impedirà di consigliare al ragazzo di non vendere né a Efe Akman (Ali Ersan Duru) e né a Selin le azioni della Art Life che Alptekin Bolat (Ahmet Somers) gli ha passato. Dopo diversi tentativi di approccio, compresa una cena in casa che organizzerà la zia Ayfer (Evrim Dogan), Ferit si deciderà a fare il primo passo “concreto” con Ceren e le chiederà se le vada di uscire con lui. Neanche a dirlo, la ragazza accetterà volentieri e la serata procederà a gonfie vele, almeno finché l’uomo non riceverà una telefonata da Selin che cambierà tutte le carte in tavola.