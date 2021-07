Ecco il trucco per preparare dei deliziosi biscotti privi di burro e senza utilizzare il forno

Se non vuoi utilizzare il forno scopri il trucco per preparare dei deliziosi biscotti privi di burro a prova di caldo.

Anche se fa caldo vogliamo preparare dei biscotti ma l’idea di accendere il forno con questo clima torrido ci terrorizza. In effetti, accendendolo diffonderemo ancora più calore in casa. Come fare allora?

Semplicemente non cuocendo i biscotti in forno. E ora vi chiederete come si cuociono? Esiste un trucco per realizzare dei biscotti gustosi e privi di burro, quindi anche piuttosto light e ideali da consumare a colazione senza utilizzare il rovente forno.

Scopriamo di cosa si tratta e come preparare i biscotti senza burro croccanti e asciutti in maniera semplice e soprattutto senza utilizzare il forno e riscaldare tutta la casa.

Ecco il trucco per cuocere i biscotti privi di burro senza forno

Tra le ricette che preferiamo preparare in estate di sicuro i biscotti occupano un posto di secondo piano, infatti, con il caldo diamo maggiormente spazio a gelati, sorbetti e tutto quello che di più fresco ci possa essere.

Nonostante ciò, la voglia di un dolce un po’ più sostanzioso si è fatta sentire e allora l’idea di preparare dei deliziosi e croccanti biscotti ha preso il sopravvento. Sì, ma senza burro. Perfetto. Ma come facciamo a cuocerli senza utilizzare il forno?

Semplicemente con un trucco che ci risolverà il problema. Si tratta di un elettrodomestico molto utile che forse non tutti ancora hanno in casa ma che ci permette di cuocere i cibi in maniera gustosa e anche salutare.

Naturalmente stiamo parlando della friggitrice ad aria. Qui ti avevamo rivelato un modello da tenere d’occhio, se ancora dovessi esserne sprovvista. Altrimenti puoi trovarne tantissimi altri modelli di vari prezzi e con diverse funzioni.

In questo caso allora procederemo alla preparazione di biscotti croccanti, privi di burro, praticamente deliziosi e a prova di caldo, cuocendoli nella friggitrice ad aria. Scopriamo subito la ricetta.

Ingredienti per circa 15 biscotti

250 g farina 00

2 uova

80 g zucchero semolato

70 ml olio di semi

1 cucchiaino di l ievito in polvere per dolci

80 g gocce di cioccolato

Preparazione

Iniziamo dalla pasta frolla all’olio. Mettiamo nella planetaria o in un recipiente se impastiamo a mano, la farina, l’olio e lo zucchero. Lavoriamo con le mani o con la frusta, quindi incorporiamo le uova una per volta. Aggiungiamo anche il lievito quindi formiamo un panetto, come ultimo ingrediente uniamo anche le gocce di cioccolato.

Questa frolla non necessita di riposo come la tradizionale. A questo punto procediamo a stendere i biscotti. Potremo utilizzare delle formine o un coppapasta. Scopri qui tutti i trucchi per realizzare biscotti perfetti e tutti della stessa dimensione.

Ed ora non resta che cuocerli. Mettiamo un foglio di carta da forno nel cestello della friggitrice ad aria così da non far attaccare i biscotti sul fondo. Dopo pochi minuti però possiamo toglierlo. A questo punto li cuociamo per circa 7-8 minuti a 150° C avendo cura di girarli a metà cottura.

Il consiglio è comunque sempre quello di controllare i biscotti e verificare che non cuociano troppo.