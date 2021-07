Giulia Salemi è rimasta senza parole al Giffoni Film Festival, lasciandosi andare ad una confessione totalmente inaspettata

Giulia Salemi, insieme al suo compagno Pierpaolo Pretelli, è stata ospite per la prima volta del Giffoni Film Festival. La bella modella di origini persiane si è divertita e non poco durante il corso delle ore passate all’importante evento dedicato ai giovanissimi, cantando e ballando insieme al suo compagno e al pubblico che è venuto apposta per poterli ammirare dal vivo dopo averli osservati per mesi sotto l’occhio vigile delle telecamere.

L’affetto dimostrato nei suoi confronti è stato davvero immenso, tant’è che la Salemi si è lasciata andare ad un’inedita confessione non appena il tutto è giunto al termine. Ecco che cosa ha detto.

Giffoni Film Festival, Giulia Salemi entusiasta: “Umanità meravigliosa”

Giulia Salemi ha ammesso di essere rimasta davvero senza parole di fronte all’affetto che il pubblico ha manifestato nei suoi confronti e in quelli di Pierpaolo Pretelli e non vede l’ora, il prossimo anno, di poter ripetere quella che si è rivelata essere una bellissima esperienza.

“Ho incontrato un’umanità meravigliosa” ha esordito la Salemi su Instagram per poi continuare il suo discorso su Twitter. “E anche quest’altra esperienza si conclude” ha riflettuto. “La mia prima volta, non mi aspettavo così tanto Amore“ ha confidato, per poi ringraziare tutti coloro che hanno permesso che ciò fosse possibile. “Grazie a Nicolò De Devitiis per averci accolti e per aver cantato con noi. Grazie Giffoni film festival. Ci vediamo il prossimo anno” ha poi concluso.

E anche quest’altra esperienza si conclude. La mia prima volta, non mi aspettavo così tanto Amore. Grazie a @nicdedevitiis per averci accolti e per aver cantato con noi. Grazie @giffonifilmfest ci vediamo il prossimo anno ❤️ #GiffoniFilmFestival #giffoni50plus #GiffoniExperience pic.twitter.com/mglax26kJ6 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) July 24, 2021

Giulia Salemi al Giffoni Film Festival si è divertita come non mai ed è grata al pubblico per tutto l’amore che le sta donando in questo periodo.