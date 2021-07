Con questo ingrediente segreto potrai preparare una ciambella per la colazione sofficissima

Con un ingrediente segreto che mai avresti immaginato potrai preparare una ciambella per la colazione sofficissima: scopri di cosa si tratta.

Contrariamente a quanto si possa pensare esistono alcuni cibi che mai avremmo immaginato potessero essere utilizzati per preparare alcuni piatti. Nello specifico dolci. Infatti se finora abbiamo sempre creduto che determinati alimenti non fossero adatti per alcune preparazioni dopo questo articoli dovremo ricrederci.

Questa ricetta è infatti davvero originale e vi permetterà di utilizzare un ingrediente segreto per ottenere una ciambella per la colazione super soffice e gustosa, ma al tempo stesso delicata.

Scopriamo allora qual è l’ingrediente segreto e impensabile per realizzare questo dolce morbido e delicato in maniera originale e insolita ma dal sapore tradizionale e genuino. Ecco la ricetta.

Ecco la ricetta della ciambella con l’ingrediente segreto

A colazione o a merenda alcuni dei dolci fatti in casa che più spesso consumiamo o offriamo anche ai nostri bambini sono torte e ciambelloni. E se finora abbiamo sempre pensato che gli ingredienti per realizzarli fossero farina, zucchero, uova, burro, yogurt e così via dopo questo articolo scopriremo come invece sia possibile aggiungere anche alcuni alimenti impensabili.

Come già avevamo visto la torta al cioccolato da preparare con le zucchine o i biscotti alla coca cola, ora scopriremo la ricetta del ciambellone ai cetrioli. Un ortaggio che spesso utilizziamo per le preparazioni salate, da consumare in insalata con pomodori e altre verdure fresche. O altrimenti per preparare bevande detox come l’acqua di cetriolo.

In questo caso invece lo abbiamo provato nel ciambellone e il risultato è stato quello di ottenere un dolce morbido e dal sapore genuino. Scopriamo allora come realizzare questo dolce ideale per la colazione.

Ingredienti

1 c etriolo

1 c arota

250 g di farina

150 g di zucchero di canna

70 g di olio di semi

50 g di latte

2 uova

1 pizzico di sale

mezza bustina di lievito per dolci

Per guarnire

zucchero a velo

Preparazione

Iniziamo mondando il cetriolo e la carota. Un volta sbucciati li tritiamo nel mixer e li teniamo da parte.

In un recipiente montiamo con le fruste elettriche uova e zucchero fino a che diventano chiare e spumose. Quindi aggiungiamo la carota e il cetriolo tritati e iniziamo a incorporare la farina setacciata, poca alla volta. Continuiamo sempre a mescolare con le fruste. Aggiungiamo l‘olio, un pizzico di sale, e infine il lievito. Amalgamiamo bene tutti gli ingredienti.

Intanto accendiamo il forno così da pre-riscaldarlo. Poi imburriamo e infariniamo uno stampo per ciambella o se non lo abbiamo una tortiera rotonda da circa 24 centimetri. Versiamo il composto all’interno e inforniamo a 180°C per 40 minuti.

Per essere sicuri che sia cotta facciamo la prova stecchino, se esce asciutto significa che la torta è pronta per essere sfornata. Altrimenti lasciamola cuocere ancora qualche minuto.

Quando si sarà raffreddata cospargiamola con lo zucchero a velo e serviamo. Possiamo conservare il ciambellone ai cetrioli per circa 3 giorni sotto a una campana di vetro.