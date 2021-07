Federico Rasa dopo Temptation Island ha fatto un’amara confessione sul suo rapporto con Floriana Angelica: si è pentito.

Federico Rasa e Floriana Angelica sono stati i protagonisti dell’ultima puntata andata in onda di Temptation Island. Lei, dopo aver visto l’ennesimo video sul suo fidanzato, ha chiesto a Filippo Bisciglia di avere un falò di confronto immediato. Lui aveva un po’ tentennato, ma alla fine ha ceduto ed ha scelto di confrontarsi con la sua compagna.

Floriana durante il falò è apparsa completamente diversa rispetto a quello che lui si immaginava. La fidanzata si è mostrata più determinata che mai, scegliendo di troncare la loro relazione perché non ha apprezzato l’avvicinamento tra lui e la single Vincenza e le troppe dichiarazioni di lui sulla sua persona. Federico è apparso piuttosto spiazzato, quasi come se non si aspettasse un epilogo del genere e non ha potuto trattenere le lacrime. A nulla però è servito il suo pianto in quanto hanno abbandonato il programma da single e non da fidanzati.

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Federico Rosa ha rotto il silenzio dopo Temptation Island raccontando al grande pubblico di cosa si è pentito durante il corso di questa esperienza.

Temptation Island, Federico Rosa vuota il sacco: di cosa si è pentito

Federico Rasa, durante il corso dell’intervista, ci ha tenuto a chiarire che tra lui e la single Vincenza non è mai accaduto nulla. In quanto non avrebbe provato nei suoi confronti nulla se non un sentimento di amicizia e mai si sarebbe sentito attratto da lei o dalla sua fisicità. Non ritiene, inoltre, di essersi comportato in maniera così negativa durante il corso della sua permanenza a Temptation Island, ma ha ammesso che riguardandosi c’è qualcosa però di cui si è pentito e che non avrebbe dovuto fare.

LEGGI ANCHE –> Dopo Temptation Island accade l’impensabile. Lei spiazza: “Piango da ore”

L’ex fidanzato di Floriana Angelica, se potesse tornare indietro, sicuramente non raccontare ai suoi compagni di viaggio dei problemi legati all’intimità del loro rapporto. Lì si è accorto effettivamente che era meglio non fare questo tipo di confidenze pubblicamente. In quanto ogni loro parola non viene ascoltata soltanto da chi si trova sul set, ma anche dall’Italia intera, visto che il programma di Filippo Bisciglia anche quest’anno è riuscito a collezionare veri e propri ascolti record e il suo atteggiamento non è stato di certo premiato dal pubblico che da casa ha seguito il tutto con estrema attenzione.

LEGGI ANCHE –> Anticipazioni Temptation Island: la fidanzata finisce a letto con il single

ESCLUSIVO: Il percorso di Floriana e Federico a #TemptationIsland, la verità di Riccardo Guarnieri, le foto inedite di Beatrice Buonocore con il nuovo fidanzato… Tutto questo e molto altro nel nuovo numero di #UominieDonneMagazine, da oggi in edicola! #UominieDonne pic.twitter.com/F2FDk5H2UT — Uomini e Donne (@uominiedonne) July 23, 2021

In molti però sono convinti che Federico e Floriana dopo Temptation Island siano tornati insieme e che lei si sia lasciata trasportare dai ricordi del passato, ma è realmente andata così? Non ci resta che seguire il programma per scoprire cos’è realmente successo dopo la fine delle registrazioni.