Anticipazioni Temptation Island: la fidanzata finisce a letto con il single

Lunedì 26 a Temptation Island un fidanzato darà in escandescenza. Perché? La sua fidanzata viene beccata nel letto con il single.

Stiamo per giungere alla fine del viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2021. Alcune coppie già sono tornate a casa, chi insieme, come Claudia e Ste, e chi separati, come Valentina e Tommaso e anche Floriana e Federico. Altre però attendono il falò finale. Ma tutti i concorrenti rimasti ci arriveranno?

Pare proprio di no. Già si vocifera di un falò anticipato ma, soprattutto, abbiamo carpito da Witty tv alcune anticipazioni alquanto allarmanti.

Anticipazioni Temptation Island: lei a letto con il tentatore, lui da di matto

Lunedì 26 luglio 2021 in prima serata una coppia avrà uno spazio inatteso.

Stiamo parlando di Jessica e Alessandro. Pare che la ragazza avrà un momento molto speciale e, per così dire, intimo con il single Davide.

Così, chiamato al Pinnettu, Davide vedrà delle immagini che decisamente non gli faranno piacere. Jessica si presenta infatti sdraiata a letto con il tentatore, coperti dal lenzuolo tra abbracci e tenerezze che sembrano simboleggiare un’intesa decisamente particolare.

Come ha reagito il ragazzo? Non bene. Lo vediamo prendere a calci una bottiglietta e perdere decisamente le staffe, anche in modo un po’ violento.

Oltre ad aver perso le staffe, Alessandro avrà però anche chiesto il falò anticipato? Per il momento non è dato saperlo ma certo il dubbio che siano loro la coppia che ha voluto concludere prima il viaggio è venuto un po’ a tutti.

Vi ricordiamo he Jessica e Alessandro sono andati a Temptation Island su iniziativa della fidanzata. La ragazza ha infatti dei dubbi sulla possibilità di avere un futuro con il fidanzato, oramai completamente assorto nel suo mondo fatto di sana alimentazione e allenamento. Anche il suo arrivo nel resort è stato caratterizzato da bilanciere e yogurt notturni: qualcosa però ora potrebbe cambiare definitivamente e, a quanto pare, non proprio per sua volontà. La coppia sopravviverà a questo viaggio nei sentimenti? Staremo a vedere.