Pierpaolo Pretelli è nel cast di Tale e Quale Show. Giulia Salemi ha commentato il nuovo traguardo del suo compagno.

Pierpaolo Pretelli, ormai è ufficiale dopo mesi di indiscrezioni, è stato scelto da Carlo Conti per prendere parte alla prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma di successo di Rai 1 che vede sfidarsi i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo a suon di imitazioni.

L’ex velino moro di Striscia La Notizia, dopo l’ufficializzazione da parte del conduttore, ha potuto commentare il tutto affermando di essere davvero felice della possibilità che gli è stata offerta. Qualche ora fa, però, è arrivata anche la reazione di Giulia Salemi su Leggo che non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo supporto in questo importante progetto, che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per la carriera del suo compagno che punta a farsi strada nel mondo della musica nostrana.

Giulia Salemi la partecipazione di Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale

Giulia Salemi non potrebbe che essere più felice per il suo Pierpaolo Pretelli. In quanto sa benissimo che è un ragazzo molto talentuoso e non vede l’ora che possa mostrare tutte le sue doti artistiche al pubblico del piccolo schermo. In particolar modo a quella fetta di pubblico che non ha seguito il Grande Fratello Vip e che è pronto a scoprirlo in un’inedita veste mai vista fino ad ora

“Io che lo vivo h24 dalla casa del GF Vip, so che regalerà grandi emozioni, è molto talentuoso” ha esordito la bella modella di origini persiane, convinta che tutto andrà per il meglio. Anche lei, d’altronde, sta raccogliendo grosse soddisfazioni dal punto di vista professionale. In quanto quest’anno ha lanciato la sua prima linea di costumi ed ha avuto anche un’esperienza come conduttrice. “Anche io sono felice e soddisfatta, l’editore è soddisfatto e ci sarà un Salotto Salemi 2. Ho unito la mia passione per il make up e quella per la conduzione” ha spiegato, annunciando dunque che il programma da lei condotto, che vede le donne più amate del vip raccontarsi durante una seduta di male up, confermato anche per una seconda stagione che andrà in onda sempre in via digitale su Mediaset Play.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono inseparabili e sempre più innamorati e siamo sicuri che lei non lo abbandonerà nemmeno durante il corso di quest’esperienza. Dando lui tutto il supporto di cui necessita per fare bella figura con il pubblico che da casa osserva il tutto con attenzione.