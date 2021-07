Dopo Temptation Island accade l’impensabile. Lo sfogo di lei ha lasciato tutti senza parole: “Sono ore che piango, non ci credo”.

Temptation Island durante il corso di questi anni ha avuto tra i suoi protagonisti numerose coppie. Alcune sono riuscite a superare le difficili prove a cui il programma li ha sottoposti. Altri, invece, non ci sono riusciti ed altri ancora nonostante siano usciti insieme dal programma si sono separati dopo poco tempo.

Questo però non è il caso della coppia formata da Raffaela Giudice e Andrea Celentano. I due hanno preso parte al programma condotto da Filippo Bisciglia qualche anno fa e non erano passati di certo inosservati agli occhi del pubblico del piccolo schermo, in quanto lui si era lasciato andare al corteggiamento della tentatrice Teresa Langella, che dopo quell’esperienza fu scelta dalla redazione come tronista a Uomini e Donne dove ha trovato l’amore al fianco di Andrea Dal Corso. Nonostante ciò lei scelse di perdonarlo e da quel momento non si sono mai più separati.

Nelle scorse ore, però, è accaduto l’impensabile ed a comunicarlo è stata la diretta interessata sui social.

Raffaela Giudice e Andrea Celentano si sposano dopo Temptation Island

Raffaela Giudice, nelle scorse ore, aveva comunicato agli utenti della rete di aver raggiunto un importante traguardo con Andrea Celentano. I due hanno festeggiato 10 anni di amore e per l’occasione hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax a Gaeta e quale giorno migliore, se non questo, per ricevere una proposta di matrimonio? Andrea, infatti, come nel più classico dei film, si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo e a rivelare il tutto è stata la diretta interessa sul suo profilo Instagram.

“Sto realizzando ancora, ma ovviamente ho detto sì” ha scritto Raffaela nelle sue Instagram stories, trovate il tutto in fondo all’articolo, per poi aggiungere: “Sono ore che piango di gioia“ segno che la sorpresa organizzatale dal suo fidanzato, nonché futuro marito, non solo è stata più che riuscita ma anche molto apprezzata visto che lei ha risposto di sì e che ha tutte le intenzioni di voler diventate sua moglie.

Ovviamente è ancora presto per sapere maggiori dettagli sulle nozze, ma siamo sicuri che l’ex protagonista dell’Isola delle tentazioni condividerà maggiori dettagli con i suoi fedeli sostenitori.

Raffaela e Andrea dopo Temptation Island si sposano e gli utenti della rete, seppur non si sarebbero mai aspettati questo annuncio da parte loro, non possono che esserne felici per questo lieto evento.