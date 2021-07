Tommaso Zorzi e Oppini hanno litigato? | La verità su Belen | Retroscena Temptation Island

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato? Giulia Salemi dopo il GF Vip incontra Stefania Orlando. Tutti i gossip del momento.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono i protagonisti del nuovo numero del TG pettegola. Secondi recenti indiscrezioni i due, dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, avrebbero interrotto ogni rapporto, ma sarà vero? A rompere il silenzio è il figlio di Alba Parietti che attraverso un commento lasciato su Instagram ha rivelato tutta la verità sul suo rapporto con il vincitore del Grande Fratello Vip, non mandandole di certo a dire, ma attenzione perché le news del giorno non finiscono di certo qui. Ci sono tanti gossip di cui ancora parlare.

Da Tommaso Zorzi a Giulia Salemi: tutte le news e i gossip del 21 luglio

Dopo Tommaso Zorzi, è impossibile non parlare di Stefania Orlando. La bionda conduttrice si è rivista con Giulia Salemi dopo il Grande Fratello Vip. Tra le due non scorreva buon sangue, ma sono riuscite a chiarire le loro incomprensioni? Ecco che cosa si sono dette.

C’è anche Belen Rodriguez, la regina indiscussa della cronaca rosa. La bella modella argentina non è stata sostituita da Giulia Stabile, la prima ballerina donna a vincere Amici di Maria De Filippi, a Tu sì que vales. In quanto saranno presenti entrambe a settembre e con due ruoli decisamente molto differenti, ma complementari. Curiosi di scoprire quali? C’è poi Anna Tatangelo, che durante una recente intervista, ci ha tenuto a sottolineare come lei non andrà a sostituire, a settembre, Barbara d’Urso con il suo Scene di un matrimonio.

Il viaggio nei sentimenti sta arrivando alle tappe finali ed è il momento per le nostre coppie di trasformare i dubbi in certezze! Vi aspettiamo la prossima settimana con un DOPPIO APPUNTAMENTO: Lunedì 26 Luglio e Martedì 27 Luglio! Vietato mancare 😎 #TemptationIsland pic.twitter.com/NIPloYIqmi — Temptation Island (@TemptationITA) July 21, 2021

Per ultima, ma non per importanza, c’è Gemma Galgani. La dama di Uomini e Donne ci ha tenuto a dire un consiglio a Floriana di Temptation Island, che cosa mai le avrà detto?