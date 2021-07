Anticipazioni GF Vip 2021: amatissimo opinionista fatto fuori dal cast

GF Vip: continua a prendere forma il cast di Signorini. Dagospia ufficializza però che l’opinionista più amato è stato escluso dallo show.

Il GF Vip, salvo imprevisti, dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire dai primi di settembre. Per questo motivo la macchina della produzione è attiva più che mai per formare un cast di tutto rispetto, che sia in grado, come quello che lo ha preceduto, di tenere incollati i telespettatori allo schermo.

In rete, come facilmente immaginabile, non fanno altro che spuntare i possibili concorrenti, ma questa volta il portale Dagospia ha pensato di offrire una soluzione totalmente alternativa, rivelando chi dei vipponi, che inizialmente sembrava essere confermato, è stato escluso dal cast del GF Vip 2021. Curiosi di conoscere il suo nome?

Stiamo parlando di Giovanni Ciacci, che secondo il noto portale sarebbe stato escluso all’ultimo minuto dalla produzione nonostante sembrava fosse uno dei primi nomi ufficiali di questa sesta edizione, ma attenzione perché le anticipazioni non finiscono di certo qui.

Giovanni Ciacci escluso dal cast del GF Vip 2021: l’indiscrezione

Il portale, è bene precisare, non ha precisato il motivo per cui Giovanni Ciacci è stato escluso dal Grande Fratello Vip ma negli scorsi giorni lui era apparso piuttosto nervoso e quasi tutti i tasselli sembrerebbero combaciare. Una brutta batosta per l’opinionista che in un primo momento era stato scelto come naufrago dell’Isola dei Famosi, ma a causa di alcuni problemi di salute non è potuto partire restando con l’amaro in bocca.

LEGGI ANCHE –> Giulia Salemi sorprende Pierpaolo | Anticipazioni Cast GF Vip 6 | La finale di Temptation Island

Il portale, oltre a comunicare l’esclusione dell’opinionista, che forse a settembre non sarà più nei salotti di Barbara d’Urso perché è stata cancellata la parte inerente all’intrattenimento, ha anche ufficializzato la presenza di alcuni nomi all’interno del cast. Quali? Sembrerebbe confermata la presenza di Katia Ricciarelli, che non è nuova al mondo dei reality show, visto che molti anni fa prese parte a La Fattoria, il programma condotto da Barbara d’Urso, e Manila Nazzaro, che ha incantato il pubblico con la sua presenza a Temptation Island.

LEGGI ANCHE –> Antonella Elia, bomba sul GF Vip | Il gesto dei Maneskin | Gemma Galgani disavventura

Perché non finiremo mai di ringraziarvi. Grazie per le risate, per le gioie, per i dolori, per le sorprese, per le amicizie, per gli amori… per le emozioni. Grazie Vipponi! Ma grazie anche a voi… per il grande amore che ci avete dimostrato ❤️#GFVIP pic.twitter.com/IhcbeSERQW — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2021

Almeno per il momento però nulla è stato confermato dalla produzione del GF Vip. Dunque, come sempre, non ci resta che attendere per saperne di più ma dopo di tutto non manca poi così tanto per scoprire tutti i nomi su cui Alfonso Signorini ha scelto di puntare.