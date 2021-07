Portamatite fai da te: ecco tutti gli step da seguire per realizzarlo bene, in poco tempo, riciclando materiali che hai già in casa. Il risultato finale ti piacerà moltissimo!

Colorare mette gioia e allegria ai nostri bambini! Sui fogli bianchi esprimono tutte le loro emozioni, utilizzando pennarelli o matite colorate! Un disegno può rivelare tanto sulla personalità, sugli stati d’animo del momento, sulle gioie e, persino, sui traumi e i dolori dell’infanzia.

Quasi tutti gli esperti riconoscono l’importanza del disegno, quasi paragonabile ad una sorta di ‘pellicola cinematografica’ che racconta la storia di ognuno di noi. Nei disegni dei bambini, in particolare, ci sono alcuni aspetti da osservare con attenzione. Su tutti, bisogna far caso alla posizione! Per esempio, se è centrale, indica un buon adattamento all’ambiente, equilibrio e sicurezza.

Il foglio è una sorta di spazio psichico entro il quale il bambino si muove. E’ importante, fin dal primo anno di vita, che si appassioni al disegno. Regalare matite, pennarelli, fogli e libri da colorare, è quanto di più utile si possa fare per incentivare questa passione che, ovviamente, si consoliderà nel tempo.

Quindi, non scoraggiamoci troppo se troviamo colori sparsi in giro per casa. E’ del tutto normale! Per risolvere il problema, mettiamo magari un un portamatite nella cameretta dei bambini. Se ti diletti con il fai da te, ecco come crearne uno in pochi step!

Portamatite fai da te: realizzalo così con il riciclo creativo!

I portamatite sono comodi, per tenere sempre tutto l’occorrente a portata di mano. In molti casi, poi, sono anche molto belli da vedere, perfetti per completare l’arredamento della cameretta o dell’ufficio.

Vediamo ora come realizzare a casa un bellissimo portamatite, utilizzando materiali di recupero. Puoi costruirlo con linee moderne e colori vivaci oppure in perfetto stile vintage, a te la scelta. Ecco alcune idee davvero fantastiche alle quali ispirati!

Ricicla le lattine di alluminio – Grazie alla loro forma particolare si prestano benissimo ad essere trasformate in portamatite. Procurati una lattina dei legumi, sciacquala ed asciugala bene e, poi, decora la parte esterna con delle stampe colorate. Diventerà il portamatite perfetto per la cameretta dei tuoi piccoli!

– Grazie alla loro forma particolare si prestano benissimo ad essere trasformate in portamatite. Procurati una lattina dei legumi, sciacquala ed asciugala bene e, poi, decora la parte esterna con delle stampe colorate. Diventerà il portamatite perfetto per la cameretta dei tuoi piccoli! Riutilizza il tubo interno del rotolo di carta igienica – Procurati 4-5 tubi vuoti, assemblali insieme. Non dimenticare di chiudere i fondi creando una base. Puoi anche tagliare alcuni dei rotoli, in modo che siano più corti e la struttura abbia quindi altezze differenti. Per le decorazioni sulla parte esterna puoi riciclare, per esempio, fiorellini e nastrini che hai tolto da alcune bomboniere. Il tuo portamatite pronto per l’uso!

– Procurati 4-5 tubi vuoti, assemblali insieme. Non dimenticare di chiudere i fondi creando una base. Puoi anche tagliare alcuni dei rotoli, in modo che siano più corti e la struttura abbia quindi altezze differenti. Per le decorazioni sulla parte esterna puoi riciclare, per esempio, fiorellini e nastrini che hai tolto da alcune bomboniere. Il tuo portamatite pronto per l’uso! Utilizza un vecchio barattolo in vetro per conserve – Ovviamente lavato bene. Per togliere l’etichetta, lascialo in ammollo in acqua calda per una decina di minuti e aggiungi qualche goccia di detersivo per i piatti. Verrà via senza troppa fatica! Fatto questo, asciuga bene il barattolo e passa a decorare la parte esterna, magari utilizzando dei colori acrilici specifici per il vetro.

– Ovviamente lavato bene. Per togliere l’etichetta, lascialo in ammollo in acqua calda per una decina di minuti e aggiungi qualche goccia di detersivo per i piatti. Verrà via senza troppa fatica! Fatto questo, asciuga bene il barattolo e passa a decorare la parte esterna, magari utilizzando dei colori acrilici specifici per il vetro. Riadatta un pezzo di legno – Per il tuo portamatite, ti servirà un blocco alto almeno un terzo della lunghezza della matita (più o meno 8 cm). Puoi riciclare anche un ramo secco. Devi procedere così: togli le parti in eccesso fino ad ottenere la forma che desideri. Fatto questo, con un trapano, pratica dei fori. Infine, se preferisci, puoi smerigliare il legno per renderlo ancora più liscio.

– Per il tuo portamatite, ti servirà un blocco alto almeno un terzo della lunghezza della matita (più o meno 8 cm). Puoi riciclare anche un ramo secco. Devi procedere così: togli le parti in eccesso fino ad ottenere la forma che desideri. Fatto questo, con un trapano, pratica dei fori. Infine, se preferisci, puoi smerigliare il legno per renderlo ancora più liscio. Ricicla il vecchio flacone dello shampoo – Sciacqualo bene, togli il tappo e taglia il quarto superiore della bottiglia, magari utilizzando un taglierino. A questo punto, il tuo portamatite è pronto per essere decorato!

Con un po’ di fantasia, puoi creare un bel portamatite decisamente low cost, perfetto da tenere anche nel tuo ufficio, sulla scrivania. Cosa aspetti allora? Mettiti subito all’opera e realizzane uno!