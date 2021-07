Beautiful anticipazioni: drammatico inganno per Steffy

Beautiful anticipazioni, ecco quello che succederà a Steffy Forrester nelle prossime puntate della soap opera americana

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate. LEGGI ANCHE –> Beautiful anticipazioni: Steffy incinta, clamoroso il nome del padre del bambino

Anticipazioni dall’America: ecco cosa succederà alla Forrester nelle prossime puntate di Beautiful

Secondo alcune anticipazioni americane di Beautiful sappiamo per certo quello che accadrà dopo l’incidente ha avuto da Steffy Forrester con la sua moto. La giovane infatti entrerà in coma e ad aiutarla nel suo percorso di riabilitazione sarà il dottor John Finnegan. Questo giovane medico conquisterà il cuore della figlia di Ridge, innescando così una serie di eventi che travolgeranno non solo Steffy e John, ma anche tutti gli altri membri della famiglia Forrester e non solo. Vediamo nel dettaglio che cosa sta per accadere nella soap americana.

Tutto ha origine dal momento in cui Steffy rimane vittima di un incidente mentre si trova in sella alla sua moto. L’auto di Bill Spencer la travolge accidentalmente e la giovane finisce in coma. Per fortuna la Forrester si risveglia e a seguire il suo percorso riabilitativo sarà il dottor John Finnegan detto Finn. I due si troveranno subito in sintonia per finire con l’innamorarsi l’uno dell’altra. Finalmente per Steffy è arrivato il momento di dimenticare per sempre il suo sentimento per Liam.

Steffy inizia con il dottor Finn una relazione sentimentale molto intensa che li porterà a concepire un bambino. Dopo aver tremato a causa di uno scivolone passionale della Forrester con Liam, l’esame del DNA stabilirà che il bambino e figlio di John Finnegan, che dopo aver sorvolato sul tradimento della fidanzata, le chiede di diventare sua moglie. Poco prima però la Forrester alle doglie e partorirà in casa un bellissimo maschietto.