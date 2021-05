Se quando prepari i biscotti non riesci a farli della stessa dimensione ecco i trucchi per realizzarli tutti uguali e della stessa misura.

Preparare i biscotti per alcuni è considerata una vera e propria arte e per molti altri anche un’attività divertente. Ma non sempre i biscotti vengono perfetti specie se non utilizziamo formine o stampi per realizzarli.

Esistono diversi trucchi per realizzare biscotti alla perfezione così da ottenere un risultato ottimale. Non solo però è importante badare all’impasto: che sia la classica pasta frolla o ad esempio quello per realizzare i cookies americani.

È necessario anche badare all’aspetto estetico dei nostri biscotti e per questo è opportuno farli tutti della stessa dimensione. Se non vogliamo usare il coppapasta, le formine, o altri strumenti sparabiscotti, attrezzi che per quanto comodi perché ci permettono di essere precisi poi vanno comunque lavati e rimessi a posto, non ci resta che scoprire i trucchi per tagliare i biscotti tutti della stessa dimensione.

Ecco come fare i biscotti della stessa dimensione senza attrezzi professionali

Biscotti della stessa dimensione e ben porzionati non è un’impresa impossibile senza strumenti come stampi, coppapasta o tagliabiscotti vari.

1) Uno dei metodi più veloci ce lo propone uno chef inglese Jamie Oliver. Il suo trucco consiste nel formare con l’impasto un quadrato che bisognerà tagliare con un coltello a lama liscia a griglia. I quadratini dovranno essere tutti uguali. Quindi una volta tagliati dovremo prendere un cubetto e farci una pallina, quindi schiacciarla direttamente in teglia.

2) Porzionatore del gelato. Un altro trucco è utilizzare il porzionatore del gelato, quello classico che crea la pallina. Questo metodo però si può applicare all’impasto dei biscotti solo se è molto freddo. Questo significa che dovremo tenerlo in frigorifero per almeno un’ora prima di formare i biscotti. Può andar bene anche il cucchiaio per porzionare il gelato.

3) Formare un salsicciotto. E ora vediamo questo metodo, facilissimo ma che necessita di precisione. Formiamo con l’impasto una specie di salsicciotto e lo avvolgiamo nella pellicola trasparente. Quindi lo facciamo rotolare sul tavolo in modo da dargli ancora di più la forma cilindrica. Lo mettiamo poi in frigorifero per almeno 2 ore perché dovrà essere ben freddo quando lo andremo a tagliare. Quindi prendiamo un coltello a lama liscia e un righello e mettiamo i segni nei punti dove poi andremo a tagliare i biscotti.

Altrimenti potrete sempre ricorrere ad un bicchiere al posto di un coppapasta. Alle formine di plastica dei bambini che usano per giocare con la pasa modellabile, dopo averle ben lavate. Oppure usare una sac a poche per dare la classica forma arricciata usando la punta a stella.

E infine, disegnare la forma su un foglio di carta quindi ritagliarla sopra alla pasta frolla che avremo steso con il mattarello. Anche se non disponiamo degli attrezzi del mestiere non disperiamo perché la soluzione si trova.