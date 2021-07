Maschere mani e piedi: cosa sono, come si utilizzano, le migliori low cost e un’eccezionale ricetta fai da te!

Le mani e i piedi, soprattutto in estate necessitano di qualche coccola in più. Le maschere per mani e piedi sono dei trattamenti insostituibili. Scopriamo cosa sono, come si usano, come prepararne una in casa e quali sono i prodotti low cost che abbiamo selezionato per voi.

Avete mani e piedi secchi, screpolati e molto spesso con la pelle irritata? Se la crema idratante non basta più, è arrivato il momento di dedicare alla pelle un trattamento d’urto, una maschera che durante il tempo di posa, ridoni all’epidermide tutto ciò di cui necessita. Nutrimento, idratazione, elasticità e morbidezza.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle maschere per mani e piedi, quelle migliori a basso costo e una ricetta tutta naturale per prepararne una in casa.

Maschere per mani e piedi: cosa sono e come si utilizzano

Le maschere per le mani e per i piedi sono cosmetici formulati per regalare alla pelle molto spesso stressata di parti del corpo così delicate, tutto ciò di cui necessita.

Si possono presentare con formulazioni cremose da spalmare e lasciare in posa mentre quelle di ultima generazione si presentano come dei guanti da indossare nel caso delle mani e dei calzini nel caso si tratti di trattamenti per i piedi.

Il loro utilizzo è davvero semplice, basterà spalmare quelle cremose e indossare le altre. Si dovranno lasciare in posa il tempo indicato sulla confezione e poi andranno o massaggiate o risciacquate sempre come indicato sul packaging del prodotto. Il risultato si avvertirà immediatamente al tatto e questo trattamento potrà essere ripetuto settimanalmente per una beauty routine perfetta.

Maschere per mani e piedi: le migliori low cost selezionate per voi

Abbiamo selezionato per voi alcuni tra le maschere mani e piedi con ottime prestazioni e proprietà e con un prezzo davvero accessibile.

Sephora – Masque Mains – 1 paire Gants di Aloe Vera

Dei comodi guanti da indossare ed un concentrato di idratazione e benessere per le mani.

Prezzo: €. 4.00 circa

Glicemille Maschera Mani & Unghie Guanti ad Azione Intensiva

Una maschera da indossare per ritrovare mani idratate, nutrite ed una pelle riparata.

Prezzo: €. 5.00 circa

Royal Beauty Maschera nutriente mani all’ olio di avocado

Un trattamento comodo da applicare con proprietà lenitive, emollienti e nutrienti a base di avocado.

Prezzo: €. 4.00 circa

Dr Scholl Pedimask Maschera Piedi Nutriente 0% Profumi e Coloranti

Un trattamento da indossare come un calzino ricco di ingredienti nutrienti come l’olio di cocco, il burro di karité e il pantenolo.

Prezzo: € 5.00 circa.

7th Heaven Soften – Maschera piedi in calzini

Un trattamento ideale per prendersi cura dei piedi secchi. Ricco di sostanze come il karitè, l’olio di Argan e la menta piperita.

Prezzo: €. 6.00 circa

Glicemille Maschera Piedi & Unghie Nutriente Riparatrice

Una maschera nutriente e riparatrice arricchita con bio camomilla. Semplice da indossare e con risultati stupefacenti.

Prezzo: €. 5.00 circa.

Maschera mani e piedi fai da te: le ricette da provare assolutamente!

Abbiamo selezionato per voi due ricette per preparare in casa un ottimo trattamento mani e uno per il piedi che si potranno preparare con ingredienti naturali e alla portata di tutti.