Scrub per unghie: ecco perché dovresti farlo e la ricetta fai da te da provare assolutamente!

Le unghie necessitano di trattamenti e coccole proprio come il resto del nostro corpo. Applicare uno scrub esfoliante, sarà fondamentale per averle sempre perfette. Scopriamo l’eccezionale ricetta fai da te.

Avere mani e unghie curate è un ‘must’ al quale non rinunciare mai, anche in estate. Idratazione e nutrimento saranno le parole chiave da perseguire sempre attraverso l’applicazione di trattamenti di salute e bellezza sia sulle mani ma anche sulle unghie.

Uno dei trattamenti fondamentali per la cura dell’epidermide è l’esfoliante. Un cosmetico in grado di eliminare il naturale strato di cellule morte e di donare nuova vitalità. Scopriamo perché e come utilizzare questo prodotto anche sulle unghie.

Scrub esfoliante unghie: perché utilizzarlo

Lo scrub esfoliante è un prodotto alla portata di tutti che dovrebbe essere utilizzato anche su unghie e cuticole, questo per assicurare l’eliminazione delle cellule morte e il successivo rinnovamento dell’epidermide e del letto ungueale e per tenere sempre le cuticole morbide ed idratate.

Questi prodotti infatti sono sempre a base di oli vegetali che coccoleranno le unghie in modo unico.

Scrub per le unghie: come eseguire il trattamento

Per applicare il trattamento basterà inumidire le mani, prelevare una noce di prodotto e applicarlo su tutte le mani e sulle unghie attraverso un massaggio circolare e delicato.

Si potrà risciacquare tutto con dell’acqua tiepida senza dover utilizzare un detergente. In questo modo le mani beneficeranno di tutti i benefici del trattamento.

Scrub per le unghie: l’eccezionale ricetta fai da te da provare!

In commercio si trovano diversi prodotti esfolianti per mani e unghie ma nella maggior parte dei casi sono anche abbastanza costosi, per questo, scegliere di preparare uno scrub per mani e unghie in casa si rivelerà un’ottima scelta.

Si potrà preparare un trattamento naturale, ricco di proprietà benefiche, senza sostanze tossiche e che soprattutto esfoli in modo perfetto sia l’epidermide delle mani che le unghie e le cuticole. Dopo il trattamento esfoliante, si potrà applicare un buona crema idratante e nutriente su mani e unghie e l’effetto sarà strepitoso!

La ricetta per preparare uno scrub mani e unghie

Ecco una ricetta naturale per preparare in casa un eccezionale scrub per mani e unghie di cui non potrete più fare a meno!