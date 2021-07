Una Vita anticipazioni: dramma ad Acacias, prima la prigione poi l’ospedale

Dramma per Genoveva, ecco cosa succede nelle nuove puntate della telenovelas di Una Vita. Scopriamo insieme cosa succede

La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In onda dal 2015 nella Televisión Española è approdata da qualche anno su Canale 5 dove intrattiene e fa compagnia ai telespettatori del post pranzo.

La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In onda dal 2015 nella Televisión Española è approdata da qualche anno su Canale 5 dove intrattiene e fa compagnia ai telespettatori del post pranzo ma da qualche giorno va in onda in prima serata su Rete 4.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: Genoveva sempre più perfida, la mossa contro Felipe

Anticipazioni Una Vita, ecco cosa succederà nelle nuove puntate: dramma per Genoveva

Non sarà affatto facile per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) inchiodare Genoveva Salmeron (Clara Garrido) alle sue responsabilità per la morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la dark lady uscirà infatti di prigione grazie ai loschi traffici dell’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro).

Genoveva verrà arrestata in seguito alla testimonianza che la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet) fornirà al commissario Mendez. In pratica, Laura farà sapere a Mendez e a Felipe che il pugnale con cui è stata uccisa Marcia era in possesso della Salmeron, entrata a contatto con l’oggetto subito dopo una forte discussione con Santiago Becerra (Aleix Melé).

A quel punto, Mendez avrà abbastanza prove per procedere con l’arresto di Genoveva, che contatterà subito il losco Velasco affinché la faccia uscire quanto prima di prigione. Un’impresa che si rivelerà facilissima per l’avvocato, il quale – volendo sottolineare l’inesistente possibilità di fuga da parte della sua assistita – farà leva sulla gravidanza e sul matrimonio appena contratto dalla Salmeron con Felipe, tutto ciò per convincere il giudice a rimandarla a casa in attesa del processo. Genoveva infatti passerà in cella poco più di due giorni, al termine dei quali potrà nuovamente uscire.