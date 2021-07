Isabella Ricci, look stravolto: frecciatina a Gemma Galgani? Foto

By

Isabella Ricci dice addio ai capelli argentati? La dama del trono over di Uomini e Donne sorprende tutti pubblicando un video sui social.

lsabella Ricci, da quando è sbarcata su Instagram, regala ogni giorno ai fans foto della sua vita quotidiana lontana dalle telecamere di Uomini e Donne. Nelle scorse ore, la dama del trono over, tra le storie di Instagram, ha pubblicato un breve filmato in cui sfoggia un look totalmente diverso.

Isabella, inoltre, approfittando di una breve sosta a Roma, si è anche concessa un appuntamento con una delle coppie nate nel corso dell’ultima stagione di Uomini e donne. Nel pubblicare la foto in compagnia di Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, la dama si è anche lasciata andare ad una riflessione sull’amore e c’è chi ha visto nelle sue parole una frecciatina indiretta a Gemma Galgani.

Isabella Ricci: il nuovo look della dama del trono over di Uomini e Donne

“Sto giocando. Vi piaccio con la parrucca?”, chiede Isabella Ricci ai followers pubblicando un video in cui indossa la parrucca che vedete qui in alto. “Ti piacerebbe tornare mora?”, chiede la signora del negozio. “Mi piacerebbe, ma troppa fatica perchè poi devi ritornare grigia”, risponde la dama che, in pochi mesi, ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne diventando indirettamente una rivale di Gemma Galgani a cui ha lanciato una stoccata.

Isabella, inoltre, ha pubblicato la foto che vedete qui in basso in cui è insieme a Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, coppia nata nella scorsa stagione di Uomini e Donne e che, a differenza di Samantha Curcio e Alessio Cennicola che si sono detti addio, è sempre più innamorata.

Nel pubblicare la foto, Isabella si lascia andare ad una riflessione parlando di rapporti veri che possono nascere all’interno di un contesto televisivo, ma che devono, poi, essere vissuti nella vita di tutti i giorni.

“Due ragazzi giovani, educati e con tanti progetti da realizzare. È stato un piacere immenso rivedervi, vi auguro il meglio. Questa è la dimostrazione che anche da un programma televisivo possono nascere legami veri e sinceri … da vivere fuori dallo studio!”, ha scritto la dama.



Sarà una frecciatina indiretta a Gemma che, pur avendo vissuto varie storie, non ha lasciato il programma?