Rouge Pur Couture Vernis À Lèvres di Yves Saint Laurent, la lacca per labbra delle star: non è tinta, non è rossetto ma sarà stata la nostra preferita?

“Rossetto? Gloss? Smalto? Stop ai compromessi: da oggi puoi avere tutto.

L’intensità e il comfort di un rossetto, la brillantezza di un gloss e la tenuta di uno smalto.”

Così sul sito di Sephora viene presentata la lacca per labbra di Yves Saint Laurent, Rouge Pur Couture Vernis À Lèvres, un prodotto unico nel suo genere che abbiamo voluto mettere alla prova per voi.

Avrà saputo conquistare anche noi oltre le nostre labbra? Stiamo per scoprirlo con il video di oggi dedicato a Text me.

Text me: Rouge Pur Couture Vernis À Lèvres di Yves Saint Laurent, la lacca per labbra

Al costo di 37,90 euro si può acquistare questa lacca per labbra di Yves Saint Laurent, un prodotto veramente unico nel suo genere, come la stessa definizione già fa capire, che non poteva non attrarre la nostra attenzione.

Non è un rossetto, non è un gloss, non è una tinta labbra però promette confort, luminosità e lunga durata. Aspettative difficili da onorare, ci sarà riuscita?

Per il nostro appuntamento settimanale con Text me, il format in cui mettiamo alla prova per voi i prodotti cosmetici più in vista del mercato, abbiamo voluto mettere sotto la lente di ingrandimento proprio il Rouge Pur Couture Vernis À Lèvres di Yves Saint Laurent.

Lo abbiamo applicato e abbiamo poi proseguito nella nostra giornata, tra impegnata attività e anche mascherine: come si sarà comportata questa lacca per le labbra? Avrà saputo conquistare il nostro cuore?

Per scoprire se abbiamo promosso o bocciato questo prodotto labbra di Yves Saint Laurent seguiamo insieme il video qua sotto, incorporato direttamente dal nostro profilo Instagram.

Voi già conoscevate questa lacca per le labbra? La amavate o le avete preferito altro? Fatecelo sapere in un commento qua sotto.